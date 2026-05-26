El empresario Carlos Slim realizó este martes su tradicional conferencia de prensa anual, en la cual, su mensaje se centró en destacar el buen momento que vive México para aumentar la inversión y romper la racha de crecimiento de más de 40 años que se ha mantenido en un promedio de 1.5 por ciento.

Contrario a otras ediciones, la conferencia de Slim de este año duró apenas una hora con 42 minutos, los cuales aprovechó para rememorar los años dorados de crecimiento económico que registró la economía mexicana desde 1958 a 1970, para aterrizar en la problemática que vive Pemex, criticar a las calificadoras e incluso, ventilar algunas promesas incumplidas por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A continuación, una selección de diez frases de Carlos Slim en su tradicional conferencia con medios de comunicación:

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Relación con la presidenta Claudia Sheinbaum

“Lo que ha sido interesante, no usual, es que hay una comunicación privada con el gobierno para promover la inversión y ejecutar la inversión en general".

Manejo de la inflación en México

“Los esfuerzos que ha hecho la presidenta por cuidar la inflación. Eso ha sido muy importante que se cuide la inflación. Porque al estar cuidando la inflación se evita que se dispare y que afecte más al que menos tiene”.

Problemas de Pemex

“Yo creo que lo que debe hacer Pemex es concentrarse en producir petróleo. El punto débil de Pemex y del país, las deudas de Pemex y todo eso, la falta de pago de Pemex, es porque trae baja producción y una gran estructura en costos y gastos, lo que debe hacer es producir petróleo. Hubiera sido impresionante que tuviera, por ejemplo, 2 millones de barriles ahorita a 100 dólares”.

🛢️ Slim sostuvo que Pemex debe concentrarse en elevar su producción y debe reducir el peso de su estructura de costos, deuda y pasivoshttps://t.co/IDdxRG8I0k pic.twitter.com/WCXS6ksP2p — El Universal (@El_Universal_Mx) May 26, 2026

Autorización de la TV de paga con AMLO

“Hubo una cosa muy desagradable, por ahí de 2009, creo que fue, 2010, que estábamos en la competencia, hasta ahora, después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga. No ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador, que nos había dicho que sí”.

Baja de calificación de Moody's

“Es irracional esa calificación, en mi opinión. No me preocupa a mí nada, aunque tiene efectos, y todos dicen que se frena la inversión y que ya no tiene acceso a financiamiento externo y barbaridad”.

Fracking en México

“No, de fracking no porque ya estamos saturados. Entonces, estamos trabajando en Itachi, que lo estamos financiando a 21 meses cada pozo, de manera que se vuelva pagable para cada pozo. No estamos pensando de momento en más proyectos”.

Registro de líneas telefónicas

“Yo creo que deberían de darle una restudiadita ahí a ver qué es lo que hace que sea más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad. Pero está en proceso, se están haciendo yo diría millones de registros”.

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Bajo monto de crédito que dan los bancos

“México es uno de los países que los bancos tienen el menor monto de financiamiento, que de financiamiento como parte del PIB, o sea que es poco lo que invierten en financiamiento”

Copa Mundial de la FIFA 2026

“Yo creo que los que deberíamos de ganar somos nosotros, porque dicen que van a entrar no sé cuántos miles de millones de pesos, pero muchos. Entonces yo creo que eso es lo atractivo, aunque son unos cuantos juegos y está carísimo”.

Reunión con el presidente de la SCJN

“Hace muchos años tuvimos un programa de fianzas a personas que estaban ahí, que eran inocentes o estaban por pobres porque no tenían para pagar su fianza. Entonces estamos hablando para volver a instaurar, a restaurar el apoyo a la gente que está ahí por pobre o que es inocente. Esa fue la plática”.

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