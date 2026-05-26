San Cristóbal de las Casas, Chis; 26 de mayo. - Ante el hallazgo de restos óseos calcinados en el rancho El Cedro, en las inmediaciones del ingenio Pujiltic, del municipio de Venustiano Carranza, los agentes de animación y de pastoral de la Zona Sur de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, preguntaron: “¿Dónde está el ejercicio de la justicia que compete al Estado, (y) a las autoridades de los tres niveles de gobierno?”.

Las Madres Buscadoras de Chiapas, acompañadas por el Ejército, Guardia Nacional, funcionarios de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona, Agentes de Investigación, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Protección Civil Chiapas y elementos de la Policía Estatal, trabajaron en la propiedad durante cuatro días.

Con la ayuda de maquinaria pesada, las madres buscadoras lograron hallar un sitio donde encontraron restos de cuerpos humanos, zapatos, un teléfono celular y otras pertenencias.

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El rancho El Cedro, es un sitio más donde se encuentran restos humanos, pero al igual que en otros lugares, donde ha habido este tipo de hallazgos no ha habido justicia.

“Es uno más de los hallazgos que ha habido en el país, y no hemos visto que se haya hecho justicia ante estas realidades que ha provocado el sistema de muerte”.

"Nos unimos al dolor que viven las Madres Buscadoras y las familias de las víctimas, a la impotencia y también al grito de paz, pero sobre todo, al clamor de justicia; ¡no más muerte! en ningún Estado, en ninguno de nuestros pueblos, familias y en ninguna parte del mundo", declararon los agentes de animación y de pastoral de la Zona Sur de la diócesis.

Los servidores de la Iglesia aseguraron estar preocupados por lo que se ha vivido con la lucha de las organizaciones criminales en los últimos años en Chiapas. “Nos preocupa toda esta realidad, y nos pronunciamos solidariamente en defensa y valoración de la dignidad y de la vida de toda persona humana. El dolor de una víctima debe ser el dolor de todos (Acuerdo ciudadano por la paz en México)”.

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Manifestaron su solidaridad con la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la comunidad Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza, en las cercanías del rancho El Cedro, “porque cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes”.

Y expresaron su solidaridad con las Madres Buscadoras y las familias de las víctimas de desaparición forzada, “a la impotencia y también al grito de paz, pero sobre todo al clamor de justicia; ¡no más muerte! en ningún Estado, en ninguno de nuestros pueblos, familias y en ninguna parte del mundo”. “Recordamos el mandamiento dado por el Dios de la vida: No mataras”.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca aseguró que lo hallado en el rancho El Cedro, será enviado a laboratorio para determinar si son restos humanos, pero una vez que se confirme, entonces se realizarán las pruebas de ADN, pero los resultados estarían entre dos a tres semanas.

Dio a conocer que esta es la tercera ocasión que se realiza una búsqueda en el rancho El Cedro, porque en el lugar han llegado agentes de la Policía y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el 16 de noviembre y 19 de diciembre del 2025.

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