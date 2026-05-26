Tardarán aproximadamente 15 días en reparar el socavón que se formó en la esquina de la Calle 4 y Avenida 5, en la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la titular de la demarcación, Aleida Alavez Ruiz, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) tiene una empresa trabajando en el lugar. “Ya pusieron las estacas para evitar el deslave de la tierra”, aseguró.

En ese sentido, acotó que en el socavón se está trabajando en una tubería de drenaje que tiene un diámetro 2.44 metros, la cual está colapsada.

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Añadió que realizaron un censo a cuatro viviendas de la zona, pero no se registraron daños. “Vamos a notariarlo para que se asuma el riesgo de las familias, pero no es el caso”, dijo.

Socavón con historia

El 26 de octubre del 2025, la Segiagua informó de la reparación del socavón que se había formado, en ese mismo lugar, pero el 13 de septiembre de ese mismo año.

En esa primera intervención, la secretaría dijo que se sustituyó un tramo de 15 metros de largo en un colector (sistema de tubería) de 2.44 metros de diámetro afectado y se colocó una placa revestida con fibra de vidrio de alta resistencia. Además, se estabilizó el terreno con costaleras rellenas de tepetate y una estructura de acero (A-36 y Viga IPR).

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Asimismo, la dependencia dijo en aquella ocasión que el motivo de la formación de la oquedad había sido provocado principalmente por los asentamientos naturales del terreno.

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