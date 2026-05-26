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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser sorprendidos presuntamente vendiendo narcóticos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, durante el operativo de seguridad implementado por la final entre los equipos Pumas y Cruz Azul.
De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Mario de la Cueva, en la colonia Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, donde policías que realizaban patrullajes preventivos observaron a dos sujetos intercambiando dinero en efectivo por pequeñas bolsas similares a las utilizadas para la distribución de droga.
Al notar la acción sospechosa, los uniformados se acercaron a los individuos y realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial. Durante la inspección les hallaron dos bolsas de plástico con una hierba verde y seca con características propias de la marihuana.
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Los detenidos, de 40 y 47 años de edad, fueron asegurados y trasladados junto con la droga decomisada ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.
La SSC informó que estas acciones forman parte del dispositivo de vigilancia desplegado con motivo del encuentro deportivo celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.
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JACL/cr
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