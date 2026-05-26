Cada vez falta menos para que concluya la temporada 2025-26 de la NBA, con los Knicks de Nueva York esperando al ganador de la serie entre el Thunder de Oklahoma City contra los Spurs de San Antonio para ver quiénes jugarán las Finales, pero la mejor liga de baloncesto en el mundo ya tiene la mirada puesta en la siguiente campaña, en la cual visitarán México una vez más.

El próximo sábado 7 de noviembre, los Nuggets de Denver enfrentarán a los Pacers de Indiana en la Arena Ciudad de México, la casa de la NBA en México, y este lunes salieron a la luz los precios de los boletos.

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Este año, los costos están un poco más elevados. Por ejemplo, el más económico, en la sección Balcón 3, tiene un costo de 942 pesos (con cargos), mientras que el más caro, en la primera fila, alcanza los 20 mil 850 pesos.

En el primer nivel de la Arena, los boletos van desde los 12 mil pesos. La preventa ya pasó, y este miércoles y jueves los aficionados registrados en el sitio oficial de la liga tendrán oportunidad de comprar sus boletos, mientras que el viernes comenzará la venta general a partir de las 10:00 horas.

Esta será la segunda ocasión en la que los Nuggets visiten la Ciudad de México, después de aquella derrota el 14 de octubre de 2006 frente a los Warriors de Golden State. En ese entonces, los Nuggets contaban con la presencia del mexicano Eduardo Nájera y su gran estrella era Carmelo Anthony. Ahora, será el turno del tres veces Jugador Más Valioso (MVP) Nikola Jokic de enamorar al público mexicano.

Enfrente estarán los Pacers de Tyrese Haliburton, actuales subcampeones de la NBA y que jugarán por primera vez en el país.

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