Este fin de semana conoceremos al campeón de la edición 2025-26 de la Champions League, que tendrá al Arsenal inglés y al París Saint-Germain francés como protagonistas de la gran final en Budapest, la capital de Hungría.

Después de una extensa fase de liga y una emocionante fase de eliminación, Gunners y Parisiens buscarán conquistar el trofeo más preciado de Europa.

Lee también Mauricio Ymay reveló cuánto dinero recibía en su primer sueldo como periodista en Televisa

En el caso de los dirigidos por Luis Enrique, esta será su tercera final de Europa, en busca de su segunda estrella tras vencer por goleada al Inter de Milán la edición pasada. Además del bicampeonato, buscarían ganar su segundo trofeo más importante de la temporada tras consagrarse campeones de la Ligue 1 por quinta ocasión consecutiva.

Enfrente están unos motivados 'Gunners', que tampoco son nuevos en este escenario, ya que será su segunda visita a la final de la Champions, después de la derrota en la edición 2005-06 contra el FC Barcelona. Vienen de conquistar la Premier League por primera vez en 22 años, y tienen anunciado el desfile después de la final europea, así que podrían presumir sus dos trofeos en caso de imponerse al PSG.

A continuación, les presentamos todo lo que deben saber de la gran final como el día, horario y canales para ver EN VIVO el partido.

Lee también Los 25 "seguros" en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026

TODO LO QUE DEBES SABER DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Día: sábado 30 de mayo

Horario: 10:00 horas

Sede: Budapest, Hungría

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Lee también ¿Cuándo se revelará la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?