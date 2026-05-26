Uno de los principales reporteros de la Selección Mexicana dentro de Televisa es Mauricio Ymay, quien cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación, incluso dentro de la misma empresa, donde tiene distintas etapas ya que hace unos años dejó la empresa para trabajar en ESPN. Sin embargo, los inicios de su carrera no estuvieron llenos de lujos como cualquiera podría pensar.

En una reciente entrevista con Oswaldo Alanís y Daniel Cessa para el 'Capitán Financiero', el famoso reportero confesó cuánto dinero ganaba y cuánto gastaba, lo cual lo dejaba "en números rojos".

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"Mi primer salario, yo quedaba a deber porque mi primer salario fue de mil pesos en Televisa y siempre decíamos eran los famosos mil pesos del gafete. Para poder tener gafete, tenías que percibir algo, entonces a mi me pagaban 500 semanales y yo no tenía un lugar en el estacionamiento, entonces yo tenía que pagar una pensión mensual que me salía en 850 más o menos, más la gasolina semanal, yo ya quedaba debiendo. Ya quedaba en rojo, ya no salía", confesó Ymay.

Con el paso del tiempo, Mauricio se convirtió en un referente del área de deportes en Televisa y logró dar el salto a ESPN. Allí estuvo siete años antes de volver a "su casa", donde actualmente cubre la actualidad de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

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