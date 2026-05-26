Uno de los jugadores más destacados de Pumas durante el Clausura 2026 fue, sin duda, Keylor Navas. El experimentado arquero costarricense se convirtió en pieza clave del equipo dirigido por Efraín Juárez, al firmar actuaciones determinantes y salvar al conjunto universitario en múltiples ocasiones a lo largo de la campaña.

Con el gafete de capitán y consolidado como líder dentro y fuera del campo, Navas fue fundamental en momentos clave de la liguilla; sin embargo, poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo en la final ante Cruz Azul.

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El exguardameta del Real Madrid, visiblemente afectado en el plano anímico, rompió el silencio horas después del resultado. A través de redes sociales, compartió un mensaje dirigido a la afición auriazul y, además, felicitó al equipo comandado por Joel Huiqui por la obtención del título.

"Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año, así como agradecer el apoyo incondicional que nos han dado. ¡GOYA!", escribió.

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Las palabras del arquero costarricense, quien no disputará la próxima Copa del Mundo tras no lograr la clasificación, generaron una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes le agradecieron su entrega en cada partido y le pidieron que continúe por mucho tiempo más con el equipo.