Un nuevo periodo de registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro está a punto de iniciar el próximo mes de junio, donde las y los mexicanos de 18 a 29 años podrán postularse para formar parte de una nueva generación.

El proyecto impulsado por el Gobierno de México en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión, otorga una capacitación durante 12 meses en empresas y centros de trabajo afiliados a la plataforma, así como un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales y seguro médico del IMSS.

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¿Qué estados participarán en el periodo de registro Jóvenes Construyendo el Futuro?

La plataforma de registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra abierta durante todo el año, sin embargo a partir del 1 de junio iniciará un nuevo periodo de postulaciones, donde los centros de trabajo abrirán vacantes a lo largo del país.

Cabe mencionar que este periodo será focalizado, lo que quiere decir que se busca priorizar a zonas con mayor rezago social y con mayor índice de inseguridad para garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes.

En ese sentido, a partir del 1 de junio se podrá consultar el mapa de focalización en la plataforma, donde se indicará qué municipios participan en la convocatoria y cuanta disponibilidad hay. Recuerda que hay una meta establecida en cada zona y las inscripciones se cerrarán cuando se llenen los espacios.

Recuerda que al postularte, deberás ponerte en contacto con el centro de trabajo para agendar una cita y tendrá un máximo de cuatro días para aceptar o declinar tu perfil. En caso de no ser aceptado, el sistema liberará tu perfil para escoger otro centro de trabajo.

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¿Cómo registrarse en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro?

El primer paso para convertirse en aspirante es crear una cuenta en la página oficial del programa donde se solicitarán los datos generales: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Ingresa a la página oficial y selecciona ‘Registro de aprendiz’ Completa tu información y confirma tus datos generales Coloca la dirección de tu domicilio directamente en el mapa Sube tu fotografía, descarga tu carta compromiso y finaliza el registro

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