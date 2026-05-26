La confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego escaló rápidamente en redes sociales luego de un comentario lanzado durante “La Mañanera” que terminó colocando a TV Azteca, el hashtag #NoVeanTvAzteca y el nombre de Javier Alatorre entre las principales tendencias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Fotos: Facebook @ClaudiaSheinbaumPardo y @RicardoSalinasPliego

Lo que comenzó como una frase en tono de burla provocó acusaciones de censura, miles de reacciones en X, y además de que usuarios revivieran uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana: el histórico reportaje del “Chupacabras” transmitido en los años noventa.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre TV Azteca?

Durante la conferencia matutina del lunes 25 de mayo, la Mandataria sorprendió al lanzar un comentario dirigido a la televisora del Ajusco y a su propietario, Ricardo Salinas Pliego.

Entre risas y frente a medios de comunicación, Sheinbaum declaró: “No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante”.

"No vean TV Azteca", lanza Sheinbaum



No soportan la crítica



Atacan a quien cuestiona



Les incomoda LA VERDAD pic.twitter.com/Pq0jMvV4BX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 25, 2026

Ricardo Salinas Pliego acusa intento de censura

Ante estas declaraciones, la respuesta del "Tío Richie" no tardó en llegar. A través de un posicionamiento difundido por la televisora, el empresario calificó los comentarios realizados desde Palacio Nacional como un ataque contra la libertad de expresión y la prensa en México, pues seguró que el mensaje de la presidenta representaba un “intento evidente de censura”, lo que elevó aún más la polémica y dividió opiniones en redes sociales.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

Mientras algunos usuarios defendieron la postura del empresario, otros aprovecharon la controversia para cuestionar la credibilidad de la cadena televisiva y recordar varios momentos virales que marcaron la historia de sus noticieros.

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Reviven video de Javier Alatorre y el “Chupacabras”

En medio de la discusión, miles de internautas comenzaron a compartir un antiguo video protagonizado por Javier Alatorre relacionado con el famoso caso del “Chupacabras”.

El clip, perteneciente al noticiero “Hechos”, volvió a hacerse viral acompañado del hashtag #NoVeanTvAzteca, generando una nueva ola de memes y comentarios.

En el reportaje retomado por usuarios, el conductor hablaba sobre la leyenda nacida en Puerto Rico que posteriormente se expandió a México debido a supuestos ataques contra animales de granja y presuntos avistamientos de una criatura extraña.

Me da gusto que tantas personas reaccionen al #NoVeanTVAzteca en defensa de la ética y el profesionalismo de sus programas. #FuerzaRicardo pic.twitter.com/3BMttbUPj8 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 25, 2026

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¿Qué decía el reportaje del “Chupacabras” en TV Azteca?

El material difundido nuevamente en redes mencionaba presuntos casos registrados en entidades como Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Durante la transmisión, el llamado “Chupacabras” era descrito como una criatura que atacaba cabras y animales pequeños, dejándolos supuestamente sin sangre. Además, el programa mostraba dibujos realizados por niños y testimonios relacionados con aparentes avistamientos de OVNIs en El Paso, Texas.

En aquel momento, la cobertura provocó temor entre habitantes de comunidades rurales y ganaderos, además de convertirse en uno de los contenidos más recordados de la televisión mexicana.

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