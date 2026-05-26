Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, lanzó varias advertencias al respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien fue llamada a comparecer como testigo por la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad que gobierna.

En conferencia de prensa, el líder blanquiazul manifestó el total apoyo de todos los militantes panistas para la funcionaria, dejando en claro que todo el partido se volvería loco si actúan contra Campos Galván, quien desde el mes pasado se encuentra en el ojo del huracán por haber permitido la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, para participar en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en la entidad, y que tras el hecho murieron dos agentes estadounidenses en un accidente automovilístico.

"Todo el partido Acción Nacional nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos", expresó Romero Herrera.

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También acusó que Morena persigue políticamente a la gobernadora, pero aseguró que miles de chihuahuenses la respaldan y sigue creciendo el apoyo de mexicanos.

"Si se quieren meter con Maru Campos se van a meter con todo el Partido Acción Nacional", señaló.

No vamos a permitir que toquen a nuestra gobernadora @MaruCampos_G.



Cuenta con todo el respaldo de su partido @AccionNacional. 🙌🏻🔵#YoConMaru pic.twitter.com/1uyHaYE2DB — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 26, 2026

Cabe destacar que la mandataria estatal está citada en la sede de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua el próximo miércoles 27 de mayo, para declarar como testigo sobre el caso.

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Quieren intimidar a quien se atrevió a enfrentar al crimen organizado: PAN

El líder nacional del PAN también calificó como persecución las declaraciones contra la gobernadora chihuahuense y señaló de vulgar el acto; además, sin mencionar su nombre, hizo referencia al caso del gobernador con licencia morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al mencionar que existe protección para él, quien está señalado por Estados Unidos, junto con nueve exfuncionarios más, de vínculos con el narcotráfico.

"Es vulgar —porque esa es la palabra— vulgar que te metas con una gobernadora por combatir al crimen organizado, y la protección automática mañanera a quien se le acusa de cogobernar con el crimen organizado, y creen que la gente no lo ve", expresó.

🚨 Quieren intimidar a quien sí se atrevió a enfrentar al crimen organizado.



Desde @AccionNacional respaldamos con firmeza a @MaruCampos_G y no vamos a permitir que Morena use el poder para perseguir políticamente a la oposición. 🇲🇽#YoConMaru pic.twitter.com/EtFhyo5CF8 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 25, 2026

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