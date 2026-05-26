Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamara a la ciudadanía a no consumir contenidos de la televisora vinculada a Ricardo Salinas Pliego, figuras como Pati Chapoy, el equipo de Ventaneando y hasta Chumel Torres reaccionaron con algunos comentarios que rápidamente se volvieron viral en redes sociales.

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha acusado en distintas ocasiones que sufre “persecución” de Estado del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fotos: Cuartoscuro

El choque entre el gobierno y la televisora del Ajusco provocó un intenso debate en X, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron a la Mandataria y quienes acusaron un intento de confrontación.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre TV Azteca?

La polémica comenzó durante la conferencia matutina del lunes 25 de mayo, donde Sheinbaum aseguró que existe una campaña digital contra su gobierno impulsada por cuentas cercanas al "Tío Richie."

📺🇲🇽 "No vean Tv Azteca" La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra las mantas con mensajes de “narcogobernadores” en CDMX y dijo que hay una campaña detrás. Además criticó a TV Azteca y a Salinas Pliego por impulsar ataques contra su gobierno. pic.twitter.com/tnkkJNvv2z — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 25, 2026

En medio de ese señalamiento, pidió a los ciudadanos no ver la televisora del Ajusco, comentario que se volvió tendencia y abrió un nuevo frente de confrontación entre el gobierno federal y el empresario.

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Pati Chapoy y Ventaneando lanzan mensaje tras comentarios de Sheinbaum

Como era de esperarse, las palabras de Sheinbaum no pasaron desapercibidas, pues el equipo del dueño de Elektra, salieron en su defensa. En Ventaneando, programa encabezado por Pati Chapoy, la periodista respondió directamente al llamado presidencial.

Durante los primeros minutos de la emisión, Chapoy aseguró que los mexicanos “no necesitan que nadie les diga qué ver”, por lo que calificó el mensaje emitido desde la mañanera como algo “muy desagradable”.

Tiene razón Pati Chapoy: nadie en este país debería decirte qué ver. pic.twitter.com/3KrWJQ9VCv — Cris (@MiCris) May 25, 2026

Además, cuestionó que la conferencia presidencial no se centre en temas como la seguridad, el gasto público o el desabasto de medicamentos, declaraciones que fueron respaldadas por los demás conductores del programa.

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Juncal Solano arremete contra Pati Chapoy y "Ventaneando"

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la controversia aumentó todavía más cuando la creadora de contenido y simpatizante de Morena, Juncal Solano, compartió el fragmento del programa en su cuenta de X.

Juncal Solano arremete contra Pati Chapoy y "Ventaneando". Foto: Captura de pantalla

En su publicación, la influencer acusó a TV Azteca de sacar “su artillería pesada” contra la presidenta y lanzó una crítica directa contra Chapoy y los conductores de "Ventaneando", a quienes señaló por reaccionar con molestia tras las declaraciones de Sheinbaum.

"Ricardo Salinas Pliego saca su artillería pesada, a su grupo de intelectuales llenos de furia contra la presidenta.Así explotaron en su rabia los licenciados en chisme y farándula de Pati Chapoy y compañía.La 4T sacó de sus casillas a Ventaneando.¿A qué le temen?", escribió.

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Chumel Torres entra a la polémica y compara el caso con Donald Trump

Ante sus palabras, otro de los personajes que decidió entrar al debate fue Chumel Torres, quien respondió su mensaje, y defendió los comentarios realizados en el programa emitido por Azteca.

Por medio de su cuenta de X, el conductor afirmó que “no dijeron mentiras” y comparó la situación con el conflicto reciente entre Donald Trump y el conductor estadounidense Stephen Colbert, luego de la cancelación del programa Late Night por parte de CBS.

“La culpa no es del mensajero”, escribió, comentario que detonó aún más reacciones entre usuarios.

Pues mentiras no dijeron 💁🏼‍♀️



Trump se acaba de pelear con Colbert por la misma razón… la culpa no es del mensajero. https://t.co/Cjv3Miy5AN — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 26, 2026

Mientras algunos respaldaron su postura, otros criticaron la comparación al señalar que el caso estadounidense involucró presiones políticas directas, mientras que en México Sheinbaum únicamente expresó su postura respecto a TV Azteca.

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