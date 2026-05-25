La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a no ver TV Azteca, televisora de Ricardo Salinas Pliego, al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno desarrollada por perfiles cercanos al empresario.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de la Mandataria federal en Palacio Nacional, se le pidió la opinión a la Presidenta sobre el colectivo "Mexicanos al grito de Paz", quien se señala que lleva a cabo una campaña en contra del gobierno en turno porque se dedica a desplegar lonas con imágenes de funcionarios y los señala como "narcogobernadores".

También se señaló que el colectivo no es una organización civil registrada ante la Secretaría de Gobernación, pero quienes difunden estas lonas son perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego.

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Por lo anterior, Sheinbaum Pardo envió un contundente mensaje:

"No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit, bueno un X, en este instante", dijo.

La Mandataria federal adelantó que le propuso a Luis María Alcalde, consejera jurídica federal, dar el premio "El mitómano de la semana".

"Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas", señaló la Presidenta, para luego retomar otros hechos en los que aseguró también mintieron quienes opinaron.

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"Cuando ya lo sacan en la televisión o en el radio estas cosas que son de tres personas que van y ponen un cartel, pues alguna relación deben tener, no me consta, es una hipótesis", expresó.

Argumentó que en las tres últimas semana ha habido "ofensiva mediática", sin impactar en Morena, basándose en la encuesta de EL UNIVERSAL la cual indica que si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, 39% votaría por Morena.

"Los que ven esos programas son el otro porcentaje, pero la gente está muy consciente de que son ofensivas contra el gobierno", indicó.

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