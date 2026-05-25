Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la encuesta publicada en EL UNIVERSAL, que señala que si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, 39% de los electores votaría por Morena.

De acuerdo con la encuesta, le siguen PAN, PRI y MC, con 11%, 10% y 9%, respectivamente. Más abajo se ubican PVEM (6%) y PT (3%) y 22% no declaró preferencia.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la encuesta se da “en medio de esta ofensiva mediática que hemos vivido en esta últimas semanas”.

Además, la Mandataria celebró el 39% de identidad partidista que “ya es bastante, porque no es por quién vas a votar, es que sientes que eres parte de un partido político”.

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