Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:57 AM Sheinbaum garantiza a los manifestantes de la CNTE que el diálogo está abierto con la SEP y Segob.

Nación 08:44 AM “Jugaron muy bien los Pumas. Hace rato que no llegaban a la final”: Sheinbaum felicita al Cruz Azul tras coronarse como campeón del Clausura 2026.

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Nación 08:38 AM Sheinbaum dice que el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, no necesariamente tiene que ser llevado a juicio; ofrece como salida alternativa “que regrese lo robado”. “Aquel que se demuestre que tiene recursos ilícitos, le conviene más al pueblo que regrese lo que se robó. Más que tener a una persona detenida y que, después de que salga, use los recursos que se robó”, señala.



Nación 08:18 AM “No hay imputación a nadie, sencillamente entrevistas”: Sheinbaum sobre las solicitudes a comparecer que realizó la FGR al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.



Nación 08:17 AM “No quiere decir que esté imputada de algún tema. Sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a entrevista”, dice Sheinbaum Pardo sobre el citatorio a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Nación 08:15 AM Sheinbaum destaca la encuesta publicada por EL UNIVERSAL de este lunes, en donde se resalta que Morena cuenta con un 39% de intención partidista, por encima de la oposición como PAN, PRI y MC, con 11%, 10% y 9% respectivamente.

Nación 08:07 AM Violeta Vázquez-Rojas, subsecretaria de Ciencias y Humanidades, explica que la iniciativa “Cátedras de la diáspora mexicana” consiste en reconocer la vigencia de científicos mexicanos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Como requisitos, destaca que deben ser personas con doctorado vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, llenar perfil único y solicitud de la Secihti. A quienes participen, se les dará un apoyo anual para realizar movilidad académica.

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Nación 08:04 AM Rosaura Ruiz presenta la iniciativa “Cátedras de la Diáspora Mexicana” para fortalecer el vínculo con el país de científicos e investigadores mexicanos que se desempeñan fuera del territorio nacional.

Nación 07:56 AM La Presidenta realiza un enlace a Los Cabos, Baja California Sur, con el gobernador Víctor Castro, para inaugurar la glorieta de “Las Mujeres Libres”. Participa Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes. “Esta obra va a ayudar a miles y miles de gentes [...]”, destaca el mandatario estatal.

Nación 07:46 AM Profeco reporta un precio promedio nacional del diésel por litro a 27.32 pesos.

Nación 07:45 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”. Como cada semana, asegura que Finabien es la mejor remesadora para realizar envíos de efectivo.

Nación 07:42 AM Inicia la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes. La Mandataria federal está acompañada por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencias y Humanidades.

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