Teapa, Tab.— Para rendir cuentas, defender la soberanía nacional y los principios de la Cuarta Transformación, el próximo domingo 31 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará un informe de labores a dos años de su triunfo electoral en 2024. Señaló que su discurso se proyectará en plazas públicas de las 32 entidades del país, aunque no precisó si se llevará a cabo de forma presencial en el Zócalo capitalino.

“Decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo. Pero en vez de que todos vayamos a la Ciudad [de México], en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama rendición de cuentas. Que explique justamente de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos”, comentó.

Durante la entrega de pensiones para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, explicó que en Tabasco, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, surgió el movimiento al que representa y señaló que las personas están contentas porque no hay divorcio entre el pueblo y gobierno. Invitó a sus simpatizantes a seguir juntos y defender la soberanía nacional.

“Hay que seguir fortaleciendo la transformación y, sobre todo, los gobiernos del pueblo, (...) seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y a mucho orgullo, y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano. ¿Les parece bien?, ¿nos juntamos así, a la distancia, para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública?”, preguntó.

La Jefa del Ejecutivo lamentó que muchos países dan valor a lo material y señaló que los multimillonarios son tristes, egoístas y tienen mucha avaricia. Por lo que destacó que la construcción de hospitales, escuelas y la implementación de programas sociales son conquistas del pueblo. Sin embargo, advirtió que otros partidos políticos pueden regresar a gobernar el país con la ayuda de medios de comunicación como TV Azteca y políticos extranjeros.

“Los del pasado están atentos, muchos medios de comunicación. Ahora, mucho impacto en las redes sociales porque pagan muchos bots para hablar mal del gobierno, hablar mal de lo que está pasando. Muchas noticias falsas, muchísimas, hay una cadena de televisión [a la] que le vamos a dar el premio por ser la cadena más mentirosa de todos los tiempos. ¿Saben por qué? Porque les obligamos a pagar impuestos (…) La única manera de seguir bien informado es si todos nos comunicamos, seguir saliendo a territorio e informar”.

Sheinbaum Pardo señaló que la oposición política tiene relación con organizaciones extranjeras, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, invitada a México para reivindicar a Hernán Cortés. También hizo referencia a las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir en el país para combatir a cárteles de droga mexicanos.

“La trajo el PAN y algunos otros, ¿saben qué querían hacer? Un homenaje a Hernán Cortés y se le dijo ‘tienen libertad, México es libre, no es que nadie les prohíba. Oiga, pero, sí hay que decir, ¿cómo que a Hernán Cortés un homenaje? Hernán Cortés exterminó muchísimos pueblos (...) Ese es el exterior, pero los peores son los de acá, en vez de reconocer a los pueblos, quieren reconocer al que vino a exterminar a los pueblos.

“Allá también, desde nuestros vecinos del norte hay organizaciones y hay también algunos [a los] que no les gusta que gobierne un gobierno del pueblo; porque nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, aseveró.

En tierra de Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo se refirió a los programas implementados por el expresidente, a quien envió saludos.

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