Dos excepcionales murales son las estrellas de la exposición México: ruta y destino, que inauguró este fin de semana el Museo Nacional de Arte (Munal). El primero es el único mural que hizo Dr. Atl, que proviene del Castillo de Chapultepec, y está de préstamo en este recinto. El segundo, es una creación de Miguel Covarrubias que se dañó en el terremoto de 1985 y, después de 30 años, fue restaurado y será parte del acervo de este museo. Ambas obras de arte muestran una imagen de México, ya sea con su arquitectura colonial, o con elementos típicos de distintos puntos del país —el agua de Tehuacán, la industria regia o las bañistas en Acapulco—, reflexión que plantea esta exposición curada por la historiadora de arte Claudia Garay.

“Quiere invitar al público a reflexionar sobre varios elementos que han conformado o que han sumado, para promocionar y para construir la imagen de México, tanto al interior como al exterior”, dice la curadora en entrevista.

Destaca el arte prehispánico, la arquitectura colonial y el arte popular. “Estos elementos realmente son parte fundamental de esta visión y esta imagen de México”, comenta Garay, quien también suma el México turístico y su geografía en el siglo XX, con la construcción de la carretera Panamericana.

“Hay un tramo muy importante que se construyó en 1927 une a la Ciudad de México con Acapulco. Este itinerario carretero hizo de ciertos lugares muy importantes, como Cuernavaca, o Taxco, custodio de arte colonial. Acapulco desde 1930 tuvo un auge, ya mucho más importante en la década de 1940 y 1950 con la construcción de grandes hoteles, con una arquitectura muy moderna y, también mobiliario, aquí quisimos destacar la participación de Clara Porset”, comenta la curadora sobre cómo la modernización contribuyó a la imagen de México.

Carteles turísticos, mapas hechos por artistas como Covarrubias, Carlos Mérida y Emily Edwards; pinturas de Angelina Beloff de calles mexicanas, como Avenida Hidalgo; fotografías de Guillermo Kahlo y Juan Guzmán; mobiliario de Clara Porset y artesanías, son piezas de la muestra.

“La construcción de la imagen de México nos invita a reflexionar en la diversidad de artistas e intelectuales y promotores culturales que entraron en escena. Espero que el visitante se quede con todo el trabajo de colaboración en la primera mitad del siglo XX para construir esta imagen”, dice Garay.

La muestra estará abierta al público hasta febrero de 2027.

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