Javier Coello Trejo, conocido como “El Fiscal de Hierro”, falleció a los 77 años de edad. EL UNIVERSAL confirmó el deceso del abogado, quien será velado en Gayosso Lomas Memorial.

Vía redes sociales, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se refirió a Coello Trejo como un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público.

“Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil”, expresó el legislador.

La periodista Lourdes Mendoza publicó una esquela en sus redes sociales.

Coello fue subprocurador y procurador general de la República, así como un litigante, de los más conocidos en México.

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