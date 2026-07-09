El fin de semana es el momento para escapar de la CDMX. Te proponemos 5 destinos cerca de la ciudad, tú elige a cuál quieres ir.

Tour a Tlaxco y santuario de luciérnagas

Ya puedes visitar el bosque de Nanacamilpa en Tlaxcala, a unas 2 horas de CDMX, para vivir el avistamiento de luciérnagas.

Para este fin de semana hay un tour que también incluye la visita a un pueblo mágico.

La actividad de Turitour consiste en un paseo por el pueblo mágico de Tlaxco para conocer la Parroquia de San Agustín, el Museo de la Madera, el mercado municipal, un taller de quesos artesanales y un restaurante con comida típica.

Fotos: Turibus

Al caer la noche, te llevan al santuario de luciérnagas. Camina entre el bosque y déjate maravillar por este fenómeno natural.

Hay salidas disponibles el sábado 11 y domingo 12.

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Tiene un costo de $1,270 pesos por persona. Incluye actividades y transporte redondo desde CDMX.

Sitio web: turibus.com.mx/cdmx

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Vendimia en Donato

En verano, las vinícolas de Querétaro celebran sus vendimias. Si eres fan del vino y la gastronomía, aprovecha el fin de semana para ir a la ‘Vendimia Petite’ de Viñedos Donato, a unas 3 horas de CDMX.

La vendimia celebra la cosecha de la vid, que incluye el tradicional corte y pisado de uvas, recorridos por el viñedo y la cava, música en vivo, baile de máscaras, degustación de vinos y comida maridaje de 3 tiempos.

Foto: Viñedos Donato

Será este sábado 11 de julio, de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

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Tiene un costo de $2,500 pesos por persona, aunque se vende en paquete para 2 asistentes ($5,000). Incluye comida y actividades.

WhatsApp: (441) 138 8731.

Tour a Puebla, Cholula y Tonantzintla

A un par de horas de CDMX, aprovecha este fin de semana para tomar un tour guiado por 3 destinos poblanos: Puebla capital, el pueblo mágico de Cholula y Santa María Tonantzintla.

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El recorrido, disponible en Civitatis, contempla la visita a la Gran Pirámide — con la base más grande del mundo— y el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en su cima. Luego, te lleva a la Iglesia de Santa María Tonantzintla, una de las joyas barrocas más impresionantes, y termina en el centro histórico de Puebla para disfrutar de una comida regional y pasear por la catedral, El Parián, la Iglesia de Santo Domingo y la Capilla del Rosario.

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Disponible el sábado 11 y domingo 12 de julio.

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Tiene un costo de $900 pesos por persona. Incluye transporte desde CDMX.

Sitio web: civitatis.com/mx

Parque acuático Dios Padre en Hidalgo

Uno de los tantos balnearios del Valle del Mezquital es Dios Padre, a 2 horas y media de CDMX, una opción para refrescarte y disfrutar del verano este fin de semana.

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Cuenta con albercas de agua termal a 36°C, olímpica e infantil y un géiser artificial. Lánzate de sus toboganes de hasta 18 metros de altura y con curvas extremas.

Foto: Parque Acuático Dios Padre

Abre sábado y domingo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El costo de entrada es de $220 pesos por persona, $110 para adultos mayores y gratis para menores de 1 metro de estatura y personas con discapacidad.

Sitio web: padiospadre.com.mx

Parque Ecoturístico Tlatucapa Peña Redonda en Edomex

Cerca del pueblo mágico de Malinalco y a poco más de 2 horas de CDMX, en pleno bosque, se encuentra el Parque Ecoturístico Tlatucapa Peña Redonda, recientemente reinaugurado.

En 213 hectáreas de naturaleza tiene vestigios arqueológicos —el ‘Castillo de la Reina’ y la pintura rupestre ‘El Encuerado’—, rutas de senderismo y ciclismo,una tirolesa de 600 metros de longitud, puente tibetano, mirador de cristal y una pared para practicar rappel.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada no tiene costo pero las actividades sí, desde unos $50 pesos por persona.

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