En la región de Costalegre en Jalisco, hay una serie de playas que se consideran un paraíso único. Se trata de un destino que no solo promueve la convivencia entre la naturaleza que mezcla el lujo, la arquitectura de autor y la privacidad total.

Descubre en Destinos de cuál se trata.

¿Dónde se encuentran las playas más exclusivas de México?

Con una extensión de 14 mil hectáreas, dentro de una reserva natural protegida, se encuentra un desarrollo denominado Costa Careyes y, a su vez, se integra por cuatro playas exclusivas: Teopa, Careyitos, Playa Rosa y Careyes, así como por jardines tropicales que son el hábitat de mamíferos y aves.

En Costa Careyes hay manglares, acantilados y selva en protección. Y de hecho, no se permite construir en más del 7% de su territorio total para preservar el ecosistema.

Sin duda, el principal atractivo de este lugar es su arquitectura con una vista imponente al Pacífico mexicano, obra del italiano Gianfranco Brignone. Aquí nació el estilo Careyes, en el que destacan estructuras con colores vibrantes y toques mediterráneos, semejantes a los de las costas italianas.

Eso mismo se refleja en sus casas, que son la muestra de la auténtica arquitectura emocional y la conexión del humano con la naturaleza.

[Publicidad]

Otro dato curioso es que el complejo se considera una obra sustentable, gracias al uso de materiales orgánicos.

Careyes es ideal para quienes buscan una experiencia privada en la costa de Jalisco. Foto: Careyes

Leer también Así será el cumpleaños 36 de la panda Xin Xin en Chapultepec

¿Cómo son los espacios exclusivos de Costa Careyes?

Hace más de 50 años, Gian Franco Brignone sobrevoló Costa Careyes y tal fue su fascinación que adquirió 13 kilómetros del territorio para construir un lugar de descanso, el cual se convirtió en su residencia permanente.

[Publicidad]

Este proyecto evolucionó más de lo esperado, y hoy en día mantiene su exclusividad y permite que, al igual que aquel italiano, las personas gocen la serenidad y las olas del Pacífico en sus espacios de lujo como:

Villas icónicas: estructuras independientes que incluyen una gran palapa, castillo, bungalows y una torre que ofrece intimidad a los huéspedes. Muchas de ellas se encuentran sobre los dramáticos acantilados.

Villas: suites frente al mar con terrazas, piscina infinita y áreas abiertas de comedor y sala. Además, disponen de chef privado y personal de limpieza para la estancia.

Careyes Club & Residences: comunidad residencial con albercas infinitas frente al mar y junto al club de playa .

. Casitas: ideales para disfrutar en familia, con amigos o en pareja; están equipadas con 1 a 3 recamaras.

Bungalows: ubicados frente a la playa, se trata de refugios con terraza o solárium privado, baño con tina y camas queen.

Costa Careyes también integra restaurantes de cocina México-Mediterránea, mexicana contemporánea y experiencias de temporada como un omakase japonés.

También hay boutiques y centros con tratamientos holísticos o de belleza.

[Publicidad]

Las villas de Careyes te hacen sentir como en casa gracias a sus amenidades. Foto: Careyes

¿Qué se puede hacer en las playas de Costa Careyes?

Ya sea como apasionado del arte, del deporte o de la naturaleza, en las playas de Costa Careyes se pueden realizar actividades como:

Encuentros con la naturaleza: liberación de tortugas, encuentros marinos y avistamiento de aves

Aventuras en el mar: kayak, paddle board, snorkel, buceo, surf o pesca

Actividades deportivas: caminatas por senderos naturales, bicicleta de montaña, gimnasio, pilates, tenis y golf

Exhibiciones culturales, experiencias culinarias y muestras de arte

¿Cuánto cuesta hospedarse en Costa Careyes?

Dependiendo de la temporada, el número de huéspedes y la categoría de alojamiento, alojarte en Costa Careyes puede ir desde los $300 hasta $6,800 dólares por noche, es decir, de $5,246 a $118,929 pesos mexicanos.

El tiempo mínimo de estancia para hacer una reservación es de 2 noches.

[Publicidad]

El paladar se deleita con la gastronomía mexicana en los restaurantes o experiencias que ofrece Careyes. Foto: Careyes

¿Cómo llegar a Costa Careyes?

Este complejo con playas de lujo se ubica enla región de Costalegre, a la orilla del Pacifico de Jalisco, y se puede llegar desde los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta o de Manzanillo. Posteriormente, hay que tomar un taxi, rentar un auto o coordinar un traslado privado.

Ahora que conoces sus secretos, entenderás por qué Costa Careyes se ha convertido en un sitio de turismo exclusivo. ¿Te animarías a visitarlo?

Leer también ¿Los niños necesitan hacer entrevista para tramitar la visa?

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters