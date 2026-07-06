Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:51 AM La Mandataria federal asegura que, de acuerdo con distintos indicadores, la economía mexicana presentará mejoras durante el segundo semestre. Resalta crecimiento en sectores como autopartes y electrónica, así como la implementación de Programas Bienestar.

Nación 08:36 AM Sheinbaum anuncia que solicitó a la FGR informar a más detalle la participación de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados.

Nación 08:28 AM Sheinbaum se refiere a Genaro García Luna como un personaje “nefasto” y acusa que se dedicó a hacer negocios ilícitos con desfalcos al presupuesto público. “No podemos dejar de hablar de García Luna y sobre cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto”, dice.



🗣️ "Todos tenemos que estar orgullosos"



🇲🇽⚽Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño durante el Mundial 2026, el cual calificó como la mejor participación del equipo en todas las Copas del Mundo pic.twitter.com/moRb0q7TIY — El Universal (@El_Universal_Mx) July 6, 2026

Nación 08:13 AM Sheinbaum afirma que vivió un partido con “mucha emoción y gritos” en Ciudad Nezahualcóyotl en donde, dice, la gente quedó muy contenta con el juego pese al resultado.

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Nación 08:10 AM Después del 19 de julio, la Presidenta alista presentar un informe sobre plataformas digitales y el impacto en la salud mental de los niños por la adicción que se genera a través de las redes sociales. “No se trata de prohibir [...] Vamos a iniciar un proceso de debate”, asegura.



Nación 08:02 AM Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado a sentir orgullo por la participación del equipo de futbol mexicano. “La mejor participación de cualquier Selección en el Mundial, que además cada vez es más demandante. Ayer jugaron muy muy bien”, expresa.

Nación 07:49 AM Efraín Morales, director general de la Conagua, informa sobre los avances en el plan de prevención de inundaciones en la zona del Valle de México, enfocado a la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Nación 07:44 AM La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, presenta el calendario de pago para el bimestre julio-agosto de 2026 en la Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas con Discapacidad, entre otros programas.

Nación 07:35 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la sección "Quién es quién en los precios" de Profeco, encabezada por el procurador Iván Escalante.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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