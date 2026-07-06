Bruselas. Seis menores, alumnos de un colegio de la localidad de Hasselt, en el este de Bélgica, fueron detenidos a mediados de junio como sospechosos de amenazar desde un grupo cerrado de TikTok con prender fuego al centro y atacarlo con sustancias químicas, informó este lunes el cuerpo de policía local.

La alerta partió de la propia dirección del colegio, que detectó el grupo y denunció los mensajes ante la fiscalía de Limburgo.

Además de amenazas contra el centro y sus directivos, los mensajes hacían referencia a "tiroteos escolares, grupos extremistas y episodios violentos de la historia", según la policía.

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Los investigadores, con la colaboración de varios proveedores de internet, identificaron a los seis menores, todos alumnos del centro, y los detuvieron bajo sospecha de "amenaza de atentado".

El objetivo, según las autoridades, fue evitar "que el colegio fuera víctima de un ataque unos días después".

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Los seis menores comparecieron ante los jueces de menores de Hasselt y de la vecina Tongeren, ambas en la provincia de Limburgo, y la investigación sigue abierta bajo la dirección de la fiscalía local, a cargo ahora de la célula de criminalidad juvenil.

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El jefe del cuerpo, Philip Pirard, explicó que la fiscalía tramitó "con gran celeridad" los requerimientos y órdenes de detención necesarios, lo que permitió actuar en menos de 24 horas.

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"Gracias a la eficaz colaboración entre los distintos servicios y organizaciones, pudimos identificar y detener a los sospechosos en menos de 24 horas", resumió, pidiendo a los jóvenes que "sean conscientes de a qué grupos en línea se unen" y denuncien de inmediato cualquier mensaje que traspase la línea de lo aceptable.

Policía y fiscalía insistieron en que publicar contenido extremista o amenazas "es absolutamente inadmisible y tendrá las consecuencias correspondientes".

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