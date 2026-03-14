El gobierno de Donald Trump recibirá una comisión de 10 mil millones de dólares (mdd) por intermediar en el acuerdo con TikTok, reporta el medio The Wall Street Journal.

Fuentes informan que el pago forma parte del acuerdo mediante el cual inversores afines a la administración obtuvieron el control de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, que estaban en manos de su empresa matriz china, ByteDance.

Este pago se suma a las inversiones realizadas para crear una nueva entidad que gestione la aplicación en Estados Unidos, siempre de acuerdo con el medio.

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El Wall Street Journal informó anteriormente que se esperaba que la administración recibiera una suma multimillonaria.

La entidad estadounidense debe compartir las ganancias con ByteDance, que cedió la licencia de su popular algoritmo a la nueva empresa para que pudiera entrenarse completamente con usuarios estadounidenses y aún posee casi el 20%, recuerda el diario estadounidense.

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Según el medio, "funcionarios del gobierno han dicho que la tarifa está justificada dado el papel de Trump en salvar a TikTok en EU y en la gestión de las negociaciones con China para cerrar el acuerdo, al tiempo que abordaba las preocupaciones de seguridad de los legisladores".

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