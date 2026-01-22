Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

EU despliega flota militar cerca de Irán; Trump lanza advertencia a Teherán por ejecuciones y represión

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

Instituto Nacional de Perinatología investiga a funcionario; se presentó aparentemente ebrio a una audiencia

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Reforma electoral ciudadana, ¿qué propone la iniciativa?; no al "chapulineo" y a la sobrerrepresentación y sí a la "cancha pareja"

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

ByteDance, matriz china de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir riesgos de seguridad nacional.

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la , en medio de la tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18% del accionariado restante.

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo tiempo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en , convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

