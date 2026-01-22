Más Información
ByteDance, matriz china de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir riesgos de seguridad nacional.
Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.
La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.
Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.
La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18% del accionariado restante.
Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo tiempo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.
