"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"

ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad

Toronto. El vórtice polar que se cierne sobre Norteamérica, y que está previsto llegue con toda su intensidad el viernes, empezó a provocar este jueves la bajada de las temperaturas en el oeste de , con sensaciones térmicas de -50 grados con el efecto viento.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió este jueves que las temperaturas en la provincia de Alberta, en el oeste del país, estaban provocando en algunas zonas un que llegaba a los -50 grados de sensación térmica.

Las autoridades recomendaron a la población vestir con varias capas y que la más exterior sea resistente al viento a la vez que recordaban que "si es demasiado frío para estar en el exterior, también es demasiado frío para los animales de compañía".

En la provincia de Manitoba, también en el oeste, las temperaturas con el efecto viento eran de entre -40 y -45 grados centígrados, lo que puede provocar la congelación de la piel expuesta a las inclemencias "en minutos".

El Servicio Meteorológico advirtió que los conductores deberían incluir en sus vehículos provisiones de emergencia, mantas y cables para las baterías.

En la provincia de Ontario, además del frío extremo, las autoridades advirtieron que intensas precipitaciones, de hasta 10 centímetros, provocarán en la noche del jueves problemas de visibilidad en las carreteras además de que la acumulación de nieve hará difícil la circulación.

Pero los meteorólogos avisaron de que el viernes y el sábado se podría producir una mayor bajada de las temperaturas a causa del vórtice polar situado sobre el oeste del país y que también provocará fuertes nevadas y heladas en las zonas meridionales de Estados Unidos.

En Toronto, en cuya área metropolitana viven más de 6 millones de personas y que es la cuarta ciudad más grande de Norteamérica, está previsto que en la mañana del sábado, las temperaturas con el efecto viento sean de -30 grados. En Ottawa, la capital del país, la temperatura será de -38 grados.

