Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Presidencia propone acuñar monedas conmemorativas del Mundial 2026; habrá piezas de oro, plata y alpaca

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Una tormenta invernal con temperaturas muy frías está prevista esta semana en una vasta zona de , donde más de 175 millones de personas pueden sufrir cortes de energía y trastornos en los viajes.

La denominada Tormenta Invernal Fern afectará dos tercios del territorio continental estadounidense, desde y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, según los pronósticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó de "temperaturas glaciales" por un frente frío del Ártico.

El punto máximo de la tormenta se espera para el jueves y el viernes, en tanto, Texas ya ha declarado el estado de emergencia.

"Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de vientos, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas, aquellas más frías "podrían caer por debajo de los 46°C bajo cero en las Llanuras del Norte", según el NWS.

Las temperaturas extremadamente bajas avanzarán desde el Norte del país el jueves hacia el valle de Misisipi, el valle de Ohio y el Noreste de aquí al domingo, agregó.

Los meteorólogos además advirtieron que podrían caer más de 30 centímetros de nieve en toda la región del Atlántico medio.

Los canales meteorológicos estadounidenses difundían predicciones apocalípticas de "hielo paralizante" y nevadas récord, y lluvia helada que podría dañar la infraestructura eléctrica y los árboles.

La ciudad de Nueva York, capital financiera de Estados Unidos y el área urbana más poblada del país, podría recibir hasta 30 centímetros de nieve, señaló The Weather Channel.

En Texas, el gobernador Greg Abbott declaró el martes el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional del estado y recursos del Departamento de Transporte para ayudar a aliviar la presión en las carreteras.

Medios locales advirtieron que una combinación de nieve, lluvia y aguanieve podría hacer que viajar sea casi imposible.

La Comisión de Carreteras del Condado de Monroe, que cubre una gran zona a las afueras de Detroit, Michigan, advirtió que "hay escasez de sal".

"Este año hemos usado más de lo que usamos en los últimos cuatro diciembres juntos", dijo David Leach, gerente de la comisión, a CBS News.

En años anteriores, algunas zonas rurales del noreste han quedado completamente incomunicadas mientras las máquinas quitanieves intentaban despejar las carreteras.

