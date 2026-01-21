Más Información
Una tormenta invernal con temperaturas muy frías está prevista esta semana en una vasta zona de Estados Unidos, donde más de 175 millones de personas pueden sufrir cortes de energía y trastornos en los viajes.
La denominada Tormenta Invernal Fern afectará dos tercios del territorio continental estadounidense, desde Texas y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, según los pronósticos.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó de "temperaturas glaciales" por un frente frío del Ártico.
Lee también Bajas temperaturas provocan caída de nieve en Jocotitlán y Nevado de Toluca; visitantes aprovechan para capturar postales únicas
El punto máximo de la tormenta se espera para el jueves y el viernes, en tanto, Texas ya ha declarado el estado de emergencia.
"Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de vientos, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas, aquellas más frías "podrían caer por debajo de los 46°C bajo cero en las Llanuras del Norte", según el NWS.
Las temperaturas extremadamente bajas avanzarán desde el Norte del país el jueves hacia el valle de Misisipi, el valle de Ohio y el Noreste de aquí al domingo, agregó.
Los meteorólogos además advirtieron que podrían caer más de 30 centímetros de nieve en toda la región del Atlántico medio.
Los canales meteorológicos estadounidenses difundían predicciones apocalípticas de "hielo paralizante" y nevadas récord, y lluvia helada que podría dañar la infraestructura eléctrica y los árboles.
La ciudad de Nueva York, capital financiera de Estados Unidos y el área urbana más poblada del país, podría recibir hasta 30 centímetros de nieve, señaló The Weather Channel.
En Texas, el gobernador Greg Abbott declaró el martes el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional del estado y recursos del Departamento de Transporte para ayudar a aliviar la presión en las carreteras.
Medios locales advirtieron que una combinación de nieve, lluvia y aguanieve podría hacer que viajar sea casi imposible.
Lee también Activan alerta amarilla por frío en cuatro alcaldías de CDMX para este sábado 17 de enero; se esperan temperaturas de hasta 4 grados
La Comisión de Carreteras del Condado de Monroe, que cubre una gran zona a las afueras de Detroit, Michigan, advirtió que "hay escasez de sal".
"Este año hemos usado más de lo que usamos en los últimos cuatro diciembres juntos", dijo David Leach, gerente de la comisión, a CBS News.
En años anteriores, algunas zonas rurales del noreste han quedado completamente incomunicadas mientras las máquinas quitanieves intentaban despejar las carreteras.
