Ciudad Juárez. - Con una es como decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) despidieron este sábado al exgobernador de Chihuahua, , quien perdiera la vida el pasado 30 de diciembre del 2025.

La caravana fue organizada por los militantes del comité municipal del PAN, en , Chihuahua, luego de que este día se llevaran a cabo los servicios funerarios del exmandatario.

La acción comenzó en el centro comercial Plaza Juárez Mall, en la avenida Ejército Nacional y Tecnológico y concluyó en la funeraria Mausoleos Luz Eterna, donde se lleva a cabo el funeral.

Despiden con caravana en Ciudad Juárez a Francisco Barrio Terrazas; murió el pasado 30 de diciembre. Foto: Especial.
Hasta el recinto se han dado cita decenas de panistas de toda la entidad, así como funcionarios estatales y demás personajes de la política panista.

A las 16:00 horas de este día se prevé que se realice una misa en honor a Barrio Terrazas en la que se espera la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Los asistentes a la caravana portaban banderas del PAN, así como cartelones con la imagen del exgobernador.

Despiden con caravana en Ciudad Juárez a Francisco Barrio Terrazas; murió el pasado 30 de diciembre. Foto: Especial.
También se escuchaban porras con la frase: “se ve se siente, Barrio está presente”.

Barrio Terrazas murió a finales del año pasado por complicaciones médicas en Houston, Texas.

Fue presidente municipal de Juárez en el periodo de 1983 a 1986 y gobernador de esta entidad de 1992 a 1998.

