Ciudad Juárez. - Con una caravana es como decenas de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) despidieron este sábado al exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, quien perdiera la vida el pasado 30 de diciembre del 2025.

La caravana fue organizada por los militantes del comité municipal del PAN, en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que este día se llevaran a cabo los servicios funerarios del exmandatario.

La acción comenzó en el centro comercial Plaza Juárez Mall, en la avenida Ejército Nacional y Tecnológico y concluyó en la funeraria Mausoleos Luz Eterna, donde se lleva a cabo el funeral.

Despiden con caravana en Ciudad Juárez a Francisco Barrio Terrazas; murió el pasado 30 de diciembre. Foto: Especial.

Lee también: Grupo armado que viajaba en vehículos "Monstruos" por calles de Sinaloa, se enfrenta a elementos del Ejército; hay 4 detenidos

Hasta el recinto se han dado cita decenas de panistas de toda la entidad, así como funcionarios estatales y demás personajes de la política panista.

A las 16:00 horas de este día se prevé que se realice una misa en honor a Barrio Terrazas en la que se espera la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Los asistentes a la caravana portaban banderas del PAN, así como cartelones con la imagen del exgobernador.

Despiden con caravana en Ciudad Juárez a Francisco Barrio Terrazas; murió el pasado 30 de diciembre. Foto: Especial.

Lee también: Se incendia embarcación frente al puerto de Progreso, Yucatán; no hay personas lesionadas

También se escuchaban porras con la frase: “se ve se siente, Barrio está presente”.

Barrio Terrazas murió a finales del año pasado por complicaciones médicas en Houston, Texas.

Fue presidente municipal de Juárez en el periodo de 1983 a 1986 y gobernador de esta entidad de 1992 a 1998.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr