Comitán, Chiapas; 17 de enero. - Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un maestro, después que el pasado jueves intentó besar a una alumna en la escuela primaria bilingüe Vicente Ramón Guerrero Saldaña, ubicada en la colonia Pashtón, de este municipio.

Padres de familia llamaron a los números de emergencia, cuando recibieron la denuncia que el maestro Ulises, habría intentado besar a la alumna de 11 años de edad, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para detenerlo.

El maestro fue subido a una patrulla, para ser trasladado a la comandancia de la corporación y más tarde fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía de Chiapas informó que se integró una carpeta de investigación, pero será “dentro del término de 48 horas, que se ejerza acción penal”, y se ponga a disposición de un Juez al detenido, a pesar de que el presunto abuso ocurrió el jueves por la mañana.

En el caso de la estudiante, fue atendida por personal del DIF y de la Procuraduría de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y la familia, para que reciba atención psicológica.

Fuentes cercanas a la escuela, informaron que no era la primera vez que Ulises pretendía besar a una estudiante, pero será el Ministerio Público que indague más al respecto.

