Mérida, Yucatán. - Una niña de dos años murió por asfixia luego de atragantarse con un trozo de salchicha en un domicilio ubicado en la calle 81 por 70 de la colonia Cecilio Chi del municipio conurbado de Kanasín.

Familiares pidieron ayuda al número de emergencias cuando observaron que la menor perdió el conocimiento tras ingerir el alimento. El reporte movilizó a paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Karla Ku, de 38 años, informó a los elementos que se encontraba en la cocina cuando entregó una salchicha a su sobrina. Minutos después notó que la menor se atragantó y cayó al suelo sin responder.

Un familiar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública continuaron la atención en el sitio.

Uno de los socorristas retiró de la boca de la niña un fragmento de salchicha de aproximadamente un centímetro que bloqueó las vías respiratorias.

La menor no mostró pulso ni respiración.

El personal aplicó RCP avanzada y ventilación asistida mientras solicitó refuerzos con equipo médico. Varias unidades acudieron para reforzar el procedimiento.

Los paramédicos lograron recuperar signos por un lapso y trasladaron a la menor a un hospital de nivel T1. El ingreso ocurrió bajo protocolo de emergencia.

Horas después, personal médico confirmó el fallecimiento de la niña a causa de asfixia por obstrucción de vía aérea, según información obtenida en el lugar.

Elementos policiacos acordonaron el predio para las diligencias correspondientes.

Autoridades notificaron a la Fiscalía General del Estado para el procedimiento legal.

El caso se suma a otros incidentes domésticos relacionados con atragantamiento infantil en Yucatán, un riesgo frecuente cuando menores consumen alimentos sólidos sin supervisión.

