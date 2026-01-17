Pachuca. - A través de un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo fue detenido en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, Jaime “N”, alias “La Pájara”, señalado como presunto líder de una célula delictiva con presencia en esa zona de la entidad.

La Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que mediante un operativo se logró la detención de este individuo, quien es vinculado con actividades de narcomenudeo, así como con homicidios registrados en los municipios de Atitalaquia, Tula y Tepeji del Río.

La captura se llevó a cabo en la colonia La Colmena, ubicada en la comunidad de Santiago Tlautla, donde los agentes aseguraron tres armas de fuego cortas, una camioneta, así como diversas dosis de marihuana y otros tipos de estupefacientes que se encontraban en posesión del detenido.

Jaime “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que apenas esta semana el Gobierno del Estado de Hidalgo reforzó la seguridad en esta región, considerada un foco rojo debido al alto índice de homicidios relacionados con el robo de combustible y el narcomenudeo.

A la zona fueron enviados 620 elementos que se integrarán a los operativos en curso. Entre ellos se encuentran efectivos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizan cateos y patrullajes en distintos puntos de la región.

