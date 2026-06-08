Yordi Rosado ha buscado una y otra vez llevar a Luis Miguel a su canal de entrevistas y parece que podría lograrlo.

El conductor compartió que en la última vez que habló con la persona “más cercana” a “El Sol”, le dijo que el artista no suele dar entrevistas, pero que cuando crea que es el momento de hablar con los medios, él será uno de los que pueda hablar con él. Sin embargo, no parece que esto vaya a ser pronto, pues de esta confirmación ya ha pasado año y medio.

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Ana Martin descarta al Doctor Simi de entre sus amores

Ana Martin sabe que en las redes se dicen muchas cosas de los famosos que no son ciertas y para muestra una publicación. La actriz, que recientemente cumplió 80 años, hizo referencia a un post que se titulaba “Los amores prohibidos de Ana”.

“Hay algunos a los que ni conozco, (solo) les falta que me pongan al Doctor Simi”, dijo entre sorprendida y generando las carcajadas de quienes la acompañan.

Foto: Fernando Rojas/EL UNIVERSAL.

Le dan con todo a Luisito Rey por tener novia de 23

Lo que pretendía ser una publicación romántica, terminó convirtiéndose en otro debate viral. El influencer Luisito Rey compartió una fotografía junto a su novia con una frase que destacaba los 14 años de diferencia entre ambos.

“Él tiene 37, ella tiene 23”, escribió. Aunque breve, esta frase bastó para que los usuarios cuestionaran la relación de Rey y hasta lo acusaron de romantizar una diferencia generacional tan marcada.

Hubo, incluso, quienes utilizaron términos como “grooming”; al final, la foto terminó demostrando una vez más que en redes sociales no importa tanto la publicación que haces, sino lo que la audiencia decide convertir en tema de discusión.

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