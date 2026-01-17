Cae en Hidalgo Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados por el FBI; embajador Johnson destaca cooperación

Más Información
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que derivado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con el FBI, fue detenido Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 prófugos más buscados y por el que se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares para su captura.
A través de redes sociales, el secretario de seguridad detalló que elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un operativo en Pachuca, Hidalgo donde finalmente fue aprehendido el sujeto, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición.
Rosales Castillo es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.
Embajador Johnson destaca cooperación con México
Por su parte, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, reconoció la cooperación, colaboración y la coordinación entre ambos países para llegar a "resultados tangibles".
"Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos", escribió en redes sociales.
