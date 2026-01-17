Extraditan desde México a hombre que figuraba entre los "10 más buscados" del FBI, reportan; es señalado de asesinato en EU

Más Información
EU impondrá aranceles a 8 países europeos en febrero si no apoyan compra de Groenlandia; Trump amenaza con aumentarlos hasta 25%
UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen
Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022
Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU
Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida
Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos
"La Gallina", lugarteniente de "El Chapo", se declara inocente en EU; es acusado de traficar cocaína desde Sudamérica
Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum
Premio Nobel, entre subastas, donaciones y un destinatario polémico; ¿Qué hicieron otros galardonados con sus medallas?
Un hombre que figuraba en la lista de los "10 más buscados" del FBI por un asesinato en Carolina del Norte en 2016 fue extraditado desde México, reportaron fuentes a CBS News.
El FBI planea extraditar a Alejandro Rosales Castillo, de 27 años, quien era buscado por el asesinato hace nueve años de una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Carolina del Norte, Truc Quan "Sandy" Ly Le, indicó el medio.
The Charlotte Observer había informado que en 2016 la policía de Charlotte-Mecklenburg declaró que Le, de 23 años, era la exnovia de Castillo. Las autoridades encontraron su vehículo en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona, el 15 de agosto de 2016, y su cuerpo el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con una herida de bala en la cabeza.
Castillo fue arrestado en México el viernes y será extraditado a Carolina del Norte, dijeron funcionarios a CBS News. WBTV, afiliada a CBS News, añadió anteriormente que otra persona involucrada en el caso, Ahmia Feaster, huyó a México y se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México, en octubre de 2017.
Lee también "El Chalamán", tío de "El Mencho", busca impedir ser extraditado a EU; tribunal admite recurso de revisión de amparo
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]