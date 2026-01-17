Extraditan desde México a hombre que figuraba entre los "10 más buscados" del FBI, reportan; es señalado de asesinato en EU

Más Información

EU impondrá aranceles a 8 países europeos en febrero si no apoyan compra de Groenlandia; Trump amenaza con aumentarlos hasta 25%

EU impondrá aranceles a 8 países europeos en febrero si no apoyan compra de Groenlandia; Trump amenaza con aumentarlos hasta 25%

UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

UE y Mercosur firman tratado que crea la mayor zona de libre comercio del mundo; manda señal "contundente" ante aranceles: Von der Leyen

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años, reporta AP; fue etiquetada como "objetivo prioritario" en 2022

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Localizan sin vida a joven venezolano desaparecido desde hace 3 meses en Edomex; trabajaba como repartidor de comida

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

Sismo del 16 de enero fue una réplica del ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, explica investigador de la UNAM; suman más de 4 mil 700 eventos

"La Gallina", lugarteniente de "El Chapo", se declara inocente en EU; es acusado de traficar cocaína desde Sudamérica

"La Gallina", lugarteniente de "El Chapo", se declara inocente en EU; es acusado de traficar cocaína desde Sudamérica

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Premio Nobel, entre subastas, donaciones y un destinatario polémico; ¿Qué hicieron otros galardonados con sus medallas?

Premio Nobel, entre subastas, donaciones y un destinatario polémico; ¿Qué hicieron otros galardonados con sus medallas?

Extraditan desde México a hombre que figuraba entre los "10 más buscados" del FBI, reportan; es señalado de asesinato en EU

Extraditan desde México a hombre que figuraba entre los "10 más buscados" del FBI, reportan; es señalado de asesinato en EU

Un hombre que figuraba en la lista de los "10 más buscados" del por un asesinato en Carolina del Norte en 2016 fue extraditado desde , reportaron fuentes a CBS News.

El FBI planea extraditar a Alejandro Rosales Castillo, de 27 años, quien era buscado por el asesinato hace nueve años de una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Carolina del Norte, Truc Quan "Sandy" Ly Le, indicó el medio.

The Charlotte Observer había informado que en 2016 la policía de Charlotte-Mecklenburg declaró que Le, de 23 años, era la exnovia de Castillo. Las autoridades encontraron su vehículo en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona, el 15 de agosto de 2016, y su cuerpo el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con una herida de bala en la cabeza.

Castillo fue arrestado en México el viernes y será extraditado a Carolina del Norte, dijeron funcionarios a CBS News. WBTV, afiliada a CBS News, añadió anteriormente que otra persona involucrada en el caso, Ahmia Feaster, huyó a México y se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México, en octubre de 2017.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Adultos mayores ya pueden tramitarla; estos son los requisitos oficiales

Pasaporte mexicano. Foto: Chat GPT

Requisitos, costo y citas para tramitar el pasaporte mexicano de un bebé en 2026

Las Vegas. iStock/ ALFSnaiper

5 experiencias imperdibles que puedes vivir este 2026 en Sphere de Las Vegas

Mujeres con Bienestar 2026 ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS Paso a paso. Foto: Especial / Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo activar telefonía e internet GRATIS? Paso a paso

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS