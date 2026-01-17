Extraditan desde México a hombre que figuraba entre los "10 más buscados" del FBI, reportan; es señalado de asesinato en EU

Un hombre que figuraba en la lista de los "10 más buscados" del FBI por un asesinato en Carolina del Norte en 2016 fue extraditado desde México, reportaron fuentes a CBS News.

El FBI planea extraditar a Alejandro Rosales Castillo, de 27 años, quien era buscado por el asesinato hace nueve años de una mujer con la que trabajaba en un restaurante de Carolina del Norte, Truc Quan "Sandy" Ly Le, indicó el medio.

The Charlotte Observer había informado que en 2016 la policía de Charlotte-Mecklenburg declaró que Le, de 23 años, era la exnovia de Castillo. Las autoridades encontraron su vehículo en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona, el 15 de agosto de 2016, y su cuerpo el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con una herida de bala en la cabeza.

Castillo fue arrestado en México el viernes y será extraditado a Carolina del Norte, dijeron funcionarios a CBS News. WBTV, afiliada a CBS News, añadió anteriormente que otra persona involucrada en el caso, Ahmia Feaster, huyó a México y se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México, en octubre de 2017.

mcc