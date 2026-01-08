Un Tribunal Colegiado admitió a trámite un recurso revisión que José Luis Sánchez Valencia, “Chalamán”, identificado como tío del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, interpuso luego de que un juez federal dejó sin efecto el amparo que solicitó contra su expulsión o destierro del país.

Tras ser detenido en Colima, en agosto del año pasado, el operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició un juicio de amparo en el que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le concedió la suspensión de plano que frenó su expulsión, destierro o entrega al gobierno de los Estados Unidos de América.

Sin embargo, en noviembre de 2025, el titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal determinó sobreseer el asunto de Sánchez Valencia, quien hace unos días impugnó la resolución ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en agosto del año pasado a “El Chalamán”, con base en una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos de América, por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

¿De qué es acusado "El Chalamán", tío de "El Mencho"?

Era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos.

El Gabinete de Seguridad informó que resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, se obtuvo la zona de movilidad de José Luis Sánchez Valencias, requerido por autoridades de los Estados Unidos al estar vinculado en la distribución de droga.

Por lo anterior, señaló, se implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y fue en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez donde los agentes de seguridad identificaron a un sujeto que coincidía con las características del tío del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

