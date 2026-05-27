Las recientes visitas de BTS y U2 a México dejaron una lección sobre lo que significa ser fandom. Después de que EL UNIVERSAL publicara información sobre la estancia de la banda coreana, algunas cuentas de X vinculadas al ARMY reaccionaron con insultos, llamados de boicot y amenazas no solo contra el medio, sino contra otras fans que acudieron a verlos, a quienes prometieron “doxear”, es decir, exhibirlas digitalmente, y usar otras artimañas digitales contra quienes se sintieron libres de conocer a sus ídolos.

El contraste con U2 fue muy claro pues, días después, durante la estancia de la banda irlandesa, sus seguidores usaron redes, pero para organizarse compartiendo puntos de encuentro, horarios, fotos, formas de cuidarse durante la espera y hasta lugares de comida. Hubo mucha emoción y seguimiento, algo que Bono y compañía agradecieron con buenos momentos.

Ahí los seguidores de U2 dejaron la gran lección de que se puede admirar a una banda sin convertir todo en un campo de batalla y respetando la decisión de cada seguidor. Al final, tanto U2 como BTS se mostraron de lo más relajados y seguramente estarían en desacuerdo con usar las redes como una herramienta de intimidación.

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Adal Ramones cambia de cancha… pero no lo reciben con aplausos

Después de las críticas por su conducción en La Granja VIP, Adal Ramones ahora probará suerte en el formato digital de la mano de Latinus. El conductor anunció El Otro Mundial, programa con el que promete recuperar su humor para comentar la Copa del Mundo.

El detalle es que el anuncio no cayó tan bien en redes. En X varios usuarios se quejaron de su regreso y le recordaron que sigue viviendo a la sombra de Otro rollo. Otros fueron más duros y, como le pasa seguido, aseguraron que su estilo “ya no da risa”.

“Esto es como cuando Disney Channel hizo el reality de la Familia Montaner: falso, acartonado y fuera de época”, escribió un usuario. Así que antes de arrancar el Mundial, Adal ya volvió a encontrarse con su rival favorito: el internet.

Adal Ramones, conductor principal de "La Granja VIP". Foto: Instagram, vía @lagranjavipmx

Alan Zamudio entiende algo que muchos famosos todavía no

Y justo en tiempos donde las redes convierten cualquier cosa en meme, funa o tendencia, Alan Zamudio da la mejor lección, pues decidió no pelearse más con los usuarios. El hijo de Casimiro Zamudio, vocalista y fundador de Mi Banda El Mexicano, es blanco de burlas porque usuarios consideran que no hace nada, solo baila, mientras otros trabajan, de ahí que le hagan memes con leyendas como: “Yo en el jale estorbando como el wey de Mi Banda El Mexicano”.

Pero lejos de molestarse, el cantante y animador entendió perfecto el tren digital al punto de que repostea los videos que siguen esa tendencia y hasta organizó una dinámica donde los participantes pueden ganar un teléfono de gama alta. Y sí, se ha hecho de muy buena publicidad.

El integrante de la agrupación se toma con humor la funa. Foto: Instagram

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