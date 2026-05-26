“¿Con qué ojos?”. Así fue como Sylvia Pasquel confirmó que la casa que era de su madre, la fallecida Silvia Pinal, será puesta a la venta, pues el mantenimiento es muy costoso. La decisión, según contó la actriz, fue de sus hermanos, Alejandra y Luis Enrique.

Sin embargo, y a pesar de el inmueble cambie de propietarios, ella seguirá viviendo en la casa que fue de su abuela y que se encuentra en la parte de atrás de la propiedad: “Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió, no porque yo tuviera que andar mendigando una casa”.

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Se ponen de lado de Violeta Isfel

Entre polémicas por cobrar fotos y respuestas que algunos consideraron poco amables hacia sus seguidores, Violeta Isfel se había convertido en blanco constante de críticas. Pero ahora la conversación dio un giro inesperado cuando compartió un video enfrentando a la prensa, molesta por la forma en que, según ella, tergiversaron su declaraciones.

En el clip se le ve a la actriz respondiendo firme y con pruebas a un reportero que insiste en sacar de contexto sus palabras. Y aunque normalmente internet no le perdona una, esta vez muchos usuarios terminaron poniéndose de su lado; incluso Germán Ortega apareció en comentarios para respaldarla. Porque sí, en el mundo del espectáculo, basta un video para pasar de villana a inocente.

Foto: Edgar Negrete/CLASOS.

Sebastián y Emiliano Zurita, comprometidos con la industria

Los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita están tan comprometidos con la generación de contenidos que, desde su casa productora Addiction House realizaron el evento By Invitation Only, evento enfocado en profesionales de la industria para impulsar la producción.

“Si hay más trabajo para uno, hay más trabajo para todos. Hay que quitar ese sentido de competencia y crear un sentido de comunidad”, dijo Emiliano a la empresa Produ.

Paralelamente continúan sus carreras como actores. Sebastián espera el estreno de la serie “Carlota”, al lado de Belinda, y de la película “Todo lo que nunca fuimos”, ambas realizadas en España; mientras que Emiliano estrenará la miniserie “The future I sours”.

Sebastián y Emiliano Zurita. Foto: EFE

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