Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, ha pagado al fisco hasta el momento un total de 13 mil 979 millones de pesos como parte del acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que ya ingresaron a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó, sin mencionar el nombre de la empresa ni de sus directivos, que un grupo empresarial se encuentra en proceso de pagar al SAT un total de 32 mil 132 millones 897 mil pesos durante el período comprendido entre este 2026 y el 2027.

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Refirió que el resto de los pagos se lleva a cabo en parcialidades, con fecha para liquidar en julio de 2027.

Cabe recordar que en enero pasado el grupo empresarial realizó un pago inicial de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos.

Eso significa que ya realizó un segundo pago por 3 mil 579 millones de pesos.

"No vean TV Azteca"

Durante la conferencia matutina de este lunes 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población no consumir el contenido de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

A la mandataria se le preguntó durante sobre el colectivo “Mexicanos Al Grito de Paz”, el cuál inició una campaña contra el Gobierno federal, colocando lonas con imágenes de los llamados "narcopolíticos".

Y según comentarios de la periodista que realizó la pregunta, quienes difunden la campaña son perfiles cercanos al empresario Salinas Pliego.

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En consecuencia, Sheinbaum respondió: “No vean TV Azteca”, posteriormente bromeó con que “se va a enojar Salinas Pliego y va a estar escribiendo un tuit, bueno, un X, en este instante”.

Por su parte, TV Azteca contestó advirtiendo que el llamado desde la "Mañanera del Pueblo" es un intento claro de censura y una agresión directa tanto a la libertad de expresión como a la de prensa mexicana.

#MañaneraDelPueblo. “Periodista que alimenta con mentiras a sus lectores no tiene ética o no tiene ninguna información que compartir”, reflexiona @Claudiashein sobre las mentiras de comentaristas y columnistas de TvAzteca como Jorge Fernández Menéndez. pic.twitter.com/bONwFaDoyc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 25, 2026

La televisora de Salinas Pliego acusó que el gobierno federal mantiene una “complicidad al más alto nivel” con el crimen organizando.

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