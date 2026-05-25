Grupo Financiero Banorte dio a conocer su desacuerdo con la sanción económica impuesta por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), relacionada con la adquisición hecha en 2020 del negocio de tarjetas de Rappi.

El grupo financiero aseguró que dicha operación fue revelada y posteriormente autorizada por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2021.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banorte detalló que el pasado 19 de mayo de 2026 la CNA le notificó una multa por 19 millones 938 mil 625.84 pesos, derivada de la supuesta realización de un acto sin contar con autorización previa en materia de concentración.

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Banorte sostuvo que tanto el financiamiento como sus garantías para la operación fueron revelados a la extinta Cofece en el marco del proceso de concentración entre Grupo Financiero Banorte y el negocio de tarjetas de Rappi, operación que fue revisada y autorizada por la autoridad antimonopolio en 2021.

Añadió que, durante el análisis de esa autorización inicial, la Cofece no realizó cuestionamientos respecto al financiamiento ni al esquema de garantías asociado.

El grupo financiero indicó que actualmente evalúa, junto con sus asesores legales, los argumentos y alcances de la sanción, así como los medios de defensa procedentes para impugnar su legalidad y constitucionalidad.

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Precisó que la multa y un eventual pago no representan un impacto material ni operativo para Banco Banorte o Grupo Financiero Banorte.

Asimismo, señaló que, conforme al artículo 28 constitucional, la sanción no podrá ejecutarse hasta que concluya el procedimiento judicial correspondiente, el cual podría resolverse en un plazo de entre 18 y 24 meses a partir de la presentación de una demanda de amparo.

Banorte reiteró finalmente su compromiso con las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo y revelación de información.

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