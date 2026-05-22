A poco más de un año de la separación entre Citi y Banamex, la firma estadounidense fue incluida por segunda ocasión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dentro del grupo de instituciones de banca múltiple consideradas de importancia sistémica local (ISL) en el país.

Citi y Banamex se separaron en diciembre de 2024, en medio de la venta que realizó el gigante financiero estadounidense del negocio minorista conformado por el Banco Nacional de México, el cual fue adquirido en 25% por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y otro 24% por un grupo de inversionistas internacionales.

La CNBV informó que, con base en la evaluación anual realizada con información al cierre de diciembre de 2025, determinó que ocho bancos forman parte de este grupo, cuya eventual quiebra podría afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano o de la economía nacional.

Lee también Banamex advierte riesgos para el grado de inversión; México enfrenta presión por deterioro fiscal

Bancos con importancia sistémica en México

Dicho grupo está conformado por BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Citi.

De acuerdo con datos de la CNBV al cierre del primer trimestre de 2026, dichas instituciones concentraban 74.6% de los activos administrados en el sistema de banca en múltiple en México, equivalente a 11 billones 857 mil 817 millones de pesos.

Según el reporte de la CNBV, dentro del Grado I de importancia sistémica fueron incluidos Banco Inbursa, HSBC México, Scotiabank, Banamex y Banco Citi México.

Lee también Piden dar más impulso al sector de los fondos de inversión en México

En el Grado II fue clasificado Banorte; en el Grado III, Santander México; mientras que BBVA México se mantuvo en el Grado IV, el nivel más alto dentro de la clasificación.

La regulación establece que las instituciones catalogadas como de importancia sistémica local deben mantener requerimientos adicionales de capital para fortalecer su capacidad de absorción de pérdidas y contribuir a la estabilidad financiera. Entre las obligaciones se encuentran un índice de capitalización mínimo de 8%, un suplemento de conservación de capital de 2.5% y cargos adicionales dependiendo de su nivel de importancia sistémica.

De acuerdo con la tabla publicada por la CNBV, los bancos clasificados en el Grado I deberán mantener un suplemento adicional de conservación de capital de 0.6 puntos porcentuales sobre los activos ponderados sujetos a riesgo totales; Banorte tendrá un requerimiento de 0.9 puntos; Santander de 1.2 puntos y BBVA México de 1.5 puntos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/mcc