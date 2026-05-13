Banamex nombró a René Pimentel Ibarrola como nuevo director corporativo de banca corporativa e inversión, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de junio, en una apuesta por fortalecer su presencia en el segmento de grandes empresas del país.

La institución financiera señaló que la incorporación de Pimentel forma parte de la estrategia para impulsar el regreso de Banamex al mercado de banca corporativa, mediante una oferta más amplia de productos y servicios dirigida a clientes empresariales.

Banamex destacó que, desde hace más de 140 años, uno de sus objetivos ha sido contribuir al desarrollo económico de México, apoyado en una banca corporativa enfocada en atender las necesidades de las grandes compañías.

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Con la llegada de René Pimentel, Banamex dijo que buscará consolidar una plataforma de atención integral para clientes corporativos, respaldada por talento especializado y una estructura enfocada en acelerar su integración y crecimiento dentro del mercado.

Entre las responsabilidades del nuevo directivo estarán liderar la creación y expansión de la nueva área de Banca Corporativa e Inversión, definir la estructura y prioridades estratégicas del negocio, así como desarrollar y supervisar planes de crecimiento para este segmento.

También estará encargado de identificar oportunidades de expansión con base en tendencias regionales y locales, además de anticipar cambios en el entorno financiero y corporativo.

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Dentro de sus funciones se encuentra la gestión de relaciones con clientes corporativos y la oferta de soluciones en financiamiento, arrendamiento, sindicaciones, tesorería, comercio exterior, mercado cambiario, acceso a mercados de deuda y capitales, así como derivados financieros.

Banamex indicó que otro de los objetivos será promover la innovación, agilizar la venta cruzada de productos dentro de la plataforma de banca corporativa e Inversión, manteniendo estándares de riesgo, rentabilidad y ética.

René Pimentel cuenta con más de 29 años de experiencia en el sector financiero. Inició su trayectoria en Citibank México en 1997, dentro del área de Banca Transaccional, y posteriormente colaboró en Deutsche Bank en México y Nueva York como analista de capitales.

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Más adelante se integró a IXE Grupo Financiero, donde encabezó áreas como Desarrollo Corporativo, Planeación Estratégica, Relaciones con Inversionistas y Comunicación. Tras la fusión con Banorte, ocupó cargos como director general de Administración de Activos y director de Banca Corporativa, Instituciones Financieras y Sindicación de Créditos.

Pimentel es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios ejecutivos en Wharton, Harvard, Stanford e IPADE.

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