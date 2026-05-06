El conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz llevaron a Banamex a elevar sus estimados para el precio internacional del petróleo, al anticipar ahora un promedio de 88 dólares por barril para el Brent en 2026 y de 70 dólares para 2027, desde previsiones anteriores de 78 y 61 dólares, respectivamente.

En una nota especial incluida en su reporte económico diario, el grupo financiero señaló que la interrupción parcial en los flujos marítimos de crudo ha resultado más persistente de lo previsto, lo que ha reducido la oferta disponible en el mercado internacional y elevado los riesgos inflacionarios globales.

Banamex explicó que, aunque el Estrecho de Ormuz no ha sido cerrado formalmente, las operaciones en la zona han disminuido de manera importante. Indicó que varios productores del Golfo, entre ellos Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, enfrentaron recortes en producción debido a limitaciones para exportar petróleo.

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El banco estima que entre 8 y 12 millones de barriles diarios quedaron temporalmente fuera del mercado.

La institución financiera consideró que la destrucción de demanda causada por el encarecimiento energético no ha sido suficiente para equilibrar el mercado petrolero.

Señaló que, aunque economías desarrolladas han reducido gradualmente su consumo energético y mejorado su eficiencia, en países emergentes el consumo continúa ligado a necesidades de transporte, producción e infraestructura.

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En ese contexto, Banamex ajustó su escenario base y anticipó que los mayores precios internacionales del crudo tendrán efectos sobre política monetaria y finanzas públicas.

Para México, mantuvo sus previsiones de inflación general en 4.3% para 2026 y 4.0% para 2027, al considerar que los acuerdos y estímulos en combustibles ayudarán a contener parcialmente el impacto.

El reporte indicó que el gobierno mexicano mantendría medidas de suavizamiento en los precios de las gasolinas mediante estímulos fiscales y acuerdos con el sector gasolinero. Bajo el escenario central de Banamex, el costo fiscal anual de mantener esos apoyos sería de 32.6 mil millones de pesos.

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La institución explicó que el efecto sería parcialmente compensado por mayores ingresos petroleros derivados del incremento en el precio internacional del crudo.

Añadió que el costo fiscal sería cubierto también mediante menores ingresos por IEPS y ajustes en márgenes de comercialización de combustibles.

Banamex detalló que el estímulo contemplaría cubrir parcialmente el incremento en los precios internacionales de importación de gasolinas y diésel.

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El banco agregó que, aún con mayores ingresos petroleros, persisten riesgos para las finanzas públicas debido a factores como una menor plataforma de exportación, depreciación cambiaria y mayores importaciones de combustibles.

El análisis también advirtió que un entorno prolongado de precios elevados del petróleo podría generar presiones adicionales sobre bancos centrales y retrasar procesos de relajación monetaria a nivel internacional.

En particular, señaló que la Reserva Federal podría mantener una postura restrictiva durante más tiempo ante riesgos inflacionarios derivados del encarecimiento energético.

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