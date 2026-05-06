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El presidente estadounidense, , acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el , en que eso no puede ocurrir, aunque no sea del agrado del pontífice.

"En lo que respecta al papa, es muy sencillo; le agrade o no, no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

Trump repitió estas acusaciones un día antes de la llegada de Rubio a Roma, en una visita en la que se prevé que busque encauzar la relación con el pontífice y la primera ministra italiana, tras los desencuentros por sus posturas en la guerra contra Irán.

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León XIV, primer papa estadounidense de la historia calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

El republicano compartió además en sus redes sociales una imagen generada con en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, algo que indignó a parte de la comunidad católica.

Una semana después, dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

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Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya había sido anunciado oficialmente, y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" porque "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

En una rueda de prensa el martes en la , Rubio negó que el viaje a Italia esté motivado por ese encontronazo y reveló que quiere abordar con el papa temas como la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana, o la libertad de culto en África.

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