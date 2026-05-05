El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, alertó que sólo el 27% de las Instituciones de Educación Superior (IES) en México cuentan con reglamentos, principios éticos, guías, anexos o actualizaciones vigentes acerca de la inteligencia artificial (IA), mientras que 87% aún no disponen de mecanismos para evaluar su empleo en las aulas.

Durante el webinar “La incorporación de la Inteligencia Artificial en las Instituciones de Educación Superior”, explicó que para el estudio 161 instituciones de 31 entidades federativas respondieron un cuestionario cerrado de nueve apartados y 118 reactivos con el fin de indagar cómo se integra la “automatización inteligente”.

Detalló que los resultados forman parte de los primeros hallazgos de un diagnóstico realizado por el Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en el país.

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“El ejercicio permitió recabar información valiosa sobre políticas institucionales, programas educativos, formación docente, prácticas en investigación y docencia, así como la infraestructura que está detrás y es necesaria para contender con esta transición tecnológica”, dijo.

Además, precisó que 65% del sector no han desarrollado estrategias para conocer cómo usa el alumnado la IA en sus actividades escolares y sólo 37% han definido líneas específicas en dicha materia.

Enfatizó que el 75% de las Instituciones de Educación Superior participantes no cuentan licencias con la finalidad de utilizar recursos o aplicaciones de sistemas inteligentes para apoyar la práctica pedagógica, 68% no colabora con sus pares a nivel nacional en este ámbito y sólo 10% han integrado modelos de gestión con inteligencia artificial en la administración educativa.

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A su vez, señaló que 50% de las instituciones ofertan cursos de educación continua hacia el exterior cuyo propósito es el análisis o aplicación de la IA y 37% tienen un plan de actualización sobre la rama de la informática dirigido al personal académico.

De acuerdo con Gustavo Pacheco López, el objetivo del seminario es que “estas reflexiones permitan comprender de forma integral la manera en que se enfrenta esta transformación a nivel formativo, las líneas de trabajo orientadas a la toma de decisiones informadas y la construcción de marcos de actuación responsables”.

Agregó que el Observatorio “constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos, compartir experiencias y generar conocimiento colectivo que contribuye a que la IA se integre en las universidades con un enfoque ético, y, sobre todo, centrado en el desarrollo de las personas”.

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En su intervención, Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y actual presidenta del el Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior, reconoció la labor de todos los involucrados en dicha iniciativa.

“El trabajo de las y los académicos fue fundamental para contar con esta base de información que nos permite tener una valoración rigurosa y que permitirá identificar las áreas que necesitan fortalecimiento a fin de avanzar hacia una incorporación más estratégica, articulada y pertinente”, expuso.

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dft