El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó el Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje “Aprender en comunidad: diálogo, colaboración y transformación educativa”, impulsado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), con el objetivo de fortalecer la Nueva Escuela Mexicana desde las comunidades y sus contextos.

Durante el encuentro, el funcionario afirmó que las comunidades de aprendizaje representan “la vanguardia pedagógica del país”, al promover un modelo basado en el diálogo, la colaboración y la relación tutora, en el que el conocimiento se construye de manera colectiva entre docentes y estudiantes.

Acompañado por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y el director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, Delgado señaló que este esquema complementa la enseñanza tradicional al reconocer el aprendizaje como una experiencia viva, ligada al entorno social y cultural.

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El Congreso reunió a maestras y maestros de todo el país para intercambiar experiencias, reflexionar sobre su práctica docente y generar propuestas orientadas a fortalecer la Educación Básica.

Entre los objetivos planteados destaca ampliar el alcance de estas comunidades para que los Consejos Técnicos Escolares evolucionen hacia espacios de aprendizaje colaborativo en todas las entidades.

El titular de la SEP subrayó que la reforma educativa vigente tiene como uno de sus pilares la autonomía profesional docente, entendida como un ejercicio colectivo que fortalece al magisterio y permite retroalimentar el modelo educativo desde las aulas.

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Por su parte, Angélica Noemí Juárez Pérez indicó que el Congreso constituye un espacio estratégico para construir una educación con enfoque comunitario, donde la escuela se vincule con su entorno y promueva el trabajo colaborativo entre docentes.

A su vez, Gabriel Cámara y Cervera destacó que la relación tutora es el núcleo de este modelo, al sostenerse en vínculos entre docentes y estudiantes que favorecen el aprendizaje continuo y la construcción conjunta del conocimiento.

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