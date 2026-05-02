El secretario de educación pública, Mario Delgado, aseguró que México cuenta actualmente con el programa de becas más grande de su historia, el cual beneficiará en 2026 a más de 23 millones de estudiantes en todos los niveles educativos.

Durante la Asamblea Informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que dichos apoyos económicos forman parte de un esquema integral que acompaña a las y los alumnos desde la educación básica hasta el nivel superior.

“El acceso a la educación es un acto profundo de soberanía, porque la educación genera conciencia, y la conciencia es independencia”, afirmó Delgado, al señalar que el objetivo es formar ciudadanos con pensamiento crítico y capacidad de decisión acerca del rumbo del país.

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Respaldó la postura del gobierno federal con referencia a la defensa de la soberanía nacional y destacó que la educación es una herramienta clave para fortalecerla desde las aulas y las comunidades.

Durante el acto celebrado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario público sostuvo que la llamada Nueva Escuela Mexicana coloca en el centro a la comunidad y la dignidad humana, con un modelo educativo accesible y equitativo.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que 56 mil 911 estudiantes de 82 instituciones públicas de educación superior en Chiapas recibirán un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte.

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Adelantó que las asambleas informativas de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzarán la próxima semana en universidades de esta entidad, mientras que el registro con la finalidad de acceder a dicha ayuda se hará del 25 al 31 de mayo.

En su intervención, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó que la ampliación de esta beca permitirá que más jóvenes continúen sus estudios sin que la falta de recursos sea un obstáculo, contribuyendo así al desarrollo regional.

Agregó que la Unidad Palenque ofrece carreras como Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Civil, Biotecnología y Turismo Sustentable, lo que demuestra que en Chiapas existe talento y condiciones para el desarrollo científico y tecnológico de alto nivel.

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dft