El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles consolida el compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho a la educación de 9.9 millones de niñas y niños en el país.

Durante el inicio de la entrega de tarjetas del programa, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que la entrega directa de apoyos fortalece la equidad educativa, reduce brechas sociales y coloca a la educación como eje central de la política pública.

El evento se realizó en la primaria Isidro Fabela, en el municipio de Nezahualcóyotl, con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia.

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Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Especial.

Delgado subrayó que este programa forma parte de una política educativa con sentido social que busca generar condiciones más justas para el aprendizaje y la permanencia escolar, al apoyar directamente a las familias en la adquisición de uniformes y útiles.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la presidenta Sheinbaum encabezó junto con el secretario de Educación la lectura colectiva de El gato loco, del poeta chiapaneco Jaime Sabines, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura y de las acciones para fomentar este hábito y ampliar el acceso a la cultura en las escuelas públicas.

El titular de la SEP destacó que la combinación de apoyos económicos con actividades formativas permite avanzar hacia un sistema educativo incluyente, con resultados tangibles y enfocado en el desarrollo integral de la niñez.

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En el evento también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.

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