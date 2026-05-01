Más Información

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), , afirmó que la de Apoyo para Uniformes y Útiles consolida el compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho a la educación de 9.9 millones de niñas y niños en el país.

Durante el inicio de la entrega de , encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que la entrega directa de apoyos fortalece la equidad educativa, reduce brechas sociales y coloca a la educación como eje central de la política pública.

El evento se realizó en la primaria Isidro Fabela, en el municipio de Nezahualcóyotl, con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia.

Lee también

Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Especial.
Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Especial.

Delgado subrayó que este programa forma parte de una política educativa con sentido social que busca generar condiciones más justas para el aprendizaje y la permanencia escolar, al apoyar directamente a las familias en la adquisición de uniformes y útiles.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la presidenta Sheinbaum encabezó junto con el secretario de Educación la lectura colectiva de El gato loco, del poeta chiapaneco Jaime Sabines, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura y de las acciones para fomentar este hábito y ampliar el acceso a la cultura en las escuelas públicas.

El titular de la SEP destacó que la combinación de apoyos económicos con actividades formativas permite avanzar hacia un sistema educativo incluyente, con resultados tangibles y enfocado en el desarrollo integral de la niñez.

Lee también

En el evento también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]