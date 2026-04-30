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En el marco del Día del Niño y la Niña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, que beneficiará a 9 millones de estudiantes de primarias públicas en todo el país.
Como parte del Maratón por la Lectura por el Día del Niño y la Niña, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la lectura del cuento “El Gato Loco” junto a las y los estudiantes de la escuela Licenciado Isidro Fabela en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Además, la titular del Ejecutivo federal dio consejos a los y las estudiantes para que no hagan bullying y dediquen tiempo a los estudios:
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“Quieran a su familia, a su mamá y a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas. Estudien mucho, siempre dediquen tiempo a la escuela. No se vale burlarse de las compañeras y de los compañeros. Todos somos muy buenos estudiantes, muy buenas niñas y muy buenos niños”.
La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” contempla 2 mil 500 pesos en agosto para que las y los estudiantes de primaria puedan comprar sus uniformes, útiles y “todo lo que necesiten”.
Explicó que cuando concluyan la primaria, podrán acceder a la beca mensual Rita Cetina en secundaria y posteriormente la beca Benito Juárez en preparatoria.
Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, detalló que esta Beca beneficiará a 9 millones de alumnas y alumnos de primarias públicas.
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