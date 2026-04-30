En el marco del Día del Niño, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que este 30 de abril inició la entrega de apoyos de la Beca Rita Cetina, con la que se busca beneficiar a millones de estudiantes de educación básica en todo el país.

El funcionario detalló que, a partir de hoy, 9.9 millones de niñas y niños comenzarán a recibir este apoyo, que se suma a los 5.3 millones de estudiantes de secundaria que ya cuentan con la beca. En total, indicó, se alcanzará una cobertura de 15.2 millones de beneficiarios durante 2026.

Delgado destacó que esta estrategia forma parte de un esfuerzo integral del gobierno federal para fortalecer tanto la educación como la salud de la niñez. En ese sentido, subrayó que más de 10.4 millones de estudiantes han sido valorados por personal del IMSS en sus escuelas, donde se les han realizado revisiones médicas básicas, incluyendo medición de peso, talla, salud bucal y visual.

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Día del Niño: Infancias asisten a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (30/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Añadió que ya se han visitado cerca de 80 mil planteles educativos y que 4.7 millones de menores han acudido a clínicas para recibir atención complementaria. Como parte de estas acciones, se han entregado lentes gratuitos y se cuenta con un inventario de 2 millones adicionales para garantizar que todos los estudiantes de primaria pública que los requieran puedan acceder a ellos sin costo.

En materia educativa, el secretario resaltó la distribución de más de 155 millones de libros de texto gratuitos, con el objetivo de asegurar que ningún estudiante se quede sin materiales escolares.

Asimismo, mencionó que a través del programa “La Escuela es Nuestra” se intervendrán más de 137 mil escuelas este año, beneficiando a más de 13 millones de alumnos.

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Finalmente, informó que más de 6.1 millones de estudiantes participaron en el “mundialito escolar”, cuya fase final se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria pública ya está en marcha.

Explicó que este apoyo consistirá en un depósito de 2,500 pesos previo al inicio del ciclo escolar en agosto, con el fin de que las familias puedan cubrir los gastos necesarios para el regreso a clases.

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Infancias toman la mañanera de Sheinbaum

Día del Niño: Infancias asisten a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (30/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Como parte del Día de la Niñez, infancias “tomaron” la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 30 de abril.

A Palacio Nacional llegaron niñas y niños, quienes ocuparon las primeras filas del Salón Tesorería, donde había juguetes como pelotas y se alistaba una “sorpresa” musical.

“¡Ay, qué bonitas niñas y niños. Bienvenidas, bienvenidos, me da mucho gusto recibirles!”, expresó la Mandataria federal al verles.

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“Queremos que las niñas y los niños sean felices y por eso tenemos que garantizarles sus derechos”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Mencionó que su administración busca para las infancias una vida segura y libre de violencia, así como que tengan acceso a la educación, al espacio de juego, a donde puedan desarrollarse libremente y garantizar su seguridad.

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