Si planeas celebrar a las ‘bendis’ el Día del Niño, te proponemos estas actividades en CDMX de último minuto. Están programadas para hoy, 29 de abril y mañana.

Concierto de 31 Minutos en el Zócalo

El mero Día del Niño se presenta, el tan esperado concierto de 31 Minutos, la popular serie infantil de marionetas. Prepárate para cantar junto a Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man, Juanín Juan Harry y compañía. ¡Baila sin Cesar!

El concierto de 31 Minutos será el 30 de abril a las 7:00 p.m.

En ambos casos, la entrada es gratuita.

Concierto sinfónico de Frozen

Frozen es una de las películas infantiles más populares de los últimos años, así que esta proyección acompañada de un recital en vivo de la Orquesta Sinfónica de Minería es un gran plan para celebrar el Día del Niño.

Mientras observas el filme en una enorme pantalla, podrás escuchar la interpretación completamente en vivo de canciones como ‘Do You Want to Build a Snowman?’, ‘Let it Go’, ‘For the First Time in Forever’ o ‘Frozen Heart’.

Foto: Orquesta Sinfónica de Minería

Será el jueves 30 de abril a las 6:30 p.m. en el Auditorio Nacional.

Boletos desde $209 pesos por persona.

Sitio web: mineria.org.mx

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Pijamada de dinosaurios en Museo Tezozómoc

Dentro del Parque Tezozómoc, el Museo Tezozómoc se prepara para la Noche de Museos de abril con una experiencia prehistórica para celebrar el Día del Niño.

Se trata de un campamento jurásico que incluye pijamada (se recomienda llevar pijama o disfraz), recorridos especiales por el recinto, talleres de máscaras de dinosaurios y de paleontología y una proyección temática en 3D.

Foto: Museo Tezozómoc

Es hoy, miércoles 29 de abril, desde las 7:00 p.m.

La entrada no tendrá costo y no se requiere registro previo, aunque el cupo estará limitado.

Facebook: ‘Museo Tezozómoc IPN’.

Experiencia olfativa en Museo del Perfume

En el Centro Histórico, el Museo del Perfume también aprovechará la ‘cercanía’ de la Noche de Museos con el Día del Niño para organizar varias actividades especiales para las infancias.

Por ejemplo: una cata de perfumes llamada ‘Sueños Olfativos’ que pretende devolverte a la niñez a través de aromas; la presentación musical ‘Homenaje a Cri-Cri’ por MVS Music y el taller ‘Sueños Perfumados’, en el que se creará una almohada y se rellenará con elementos aromáticos.

Foto: Sectur CDMX

Las experiencias son hoy, miércoles 29 de abril. Cada una tendrá distintos horarios, aunque en general empezarán a las 6:00 p.m.

El concierto tendrá un costo de $50 pesos por persona, la cata $150 y el taller $250.

Facebook: ‘Museo del Perfume’.

Festival de las Infancias en Planetario Luis Enrique Erro

El Planetario Luis Enrique Erro del IPN tampoco se quedará atrás durante la Noche de Museos, pues organizará el Festival de las Infancias con un programa de experiencias temáticas.

Entre ellas habrá experimentos para conocer los colores de los elementos químicos, pinta caritas inspirados en el universo, obra de teatro para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, taller de cráteres lunares y cuerpos celestes, observación del cielo nocturno, espectáculo con títeres y zancos referente a los mitos astrológicos prehispánicos y acceso al domo inmersivo con proyecciones ‘estelares’.

Foto: Planetario Luis Enrique Erro

Es hoy, miércoles 29 de abril, a partir de las 5:00 p.m.

La entrada no tiene costo.

Facebook: ‘Planetario Luis Enrique Erro IPN’.

Hot Wheels City Experience en Carpa Satélite

No es exactamente CDMX, pero sí el Área Metropolitana. En la Carpa Satélite se lleva a cabo Hot Wheels City Experience, una experiencia interactiva donde todos participan en varias estaciones de actividades y compiten en circuitos de carreras.

Pueden diseñar su propio auto y pista Hot Wheels, además de ver las colecciones de automóviles más impresionantes.

Tus boletos puedes comprarlos en Fever al 2 x 1 del 30 de abril al 4 de mayo.

Ópera de Pinocho en el CENART

Al sur de la CDMX, el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (CENART) brindará otra actividad para acercar a las ‘bendis’ a las artes, aprovechando la celebración del Día del Niño.

Se trata de la ópera ‘Las Aventuras de Pinocchio’, basada en la historia del escritor italiano Carlo Collodi, con el Ensamble Vocal Ítaca y una escenografía y vestuarios muy llamativos.

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Disponible el sábado 2 y domingo 3 de mayo en 2 horarios por día: 12:00 p.m. y 2:30 p.m.

La entrada tendrá un costo de $320 pesos por persona.

Sitio web: cenart.gob.mx

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