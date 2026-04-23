Muy cerca de la CDMX disfruta de lugares y experiencias para desconectarte del ritmo citadino durante el fin de semana.

Si estás buscando planes, checa estas 5 opciones a no más de 3 horas de la capital.

Tour de abejas y flores en Tepoztlán

¿Sabías que en el pueblo mágico de Tepoztlán se produce miel? A tan solo hora y media de la CDMX, aprovecha el fin de semana para vivir una experiencia apícola.

La touroperadora Natural Adventures ofrece el tour ‘Entre Abejas y Flores’, en el cual aprenderás la importancia de las abejas en la naturaleza, el proceso para elaborar miel —desde su recolección hasta el consumo— y hasta usarás un traje de apicultor.

Foto: Sectur Morelos

Disponible el sábado y domingo a las 8:30 a.m.

Tiene un costo de $500 pesos por persona. Incluye transporte local, recorrido guiado, degustación de miel e interacción con productores locales.

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WhatsApp: (777) 565 3512.

Tour a cascadas de Huauchinango

A poco más de 2 horas de la CDMX se encuentra la Sierra Norte de Puebla, uno de los destinos más espectaculares del centro del país por sus montañas, cascadas, ríos, bosques y varios pueblos mágicos, como Huauchinango.

Este fin de semana, la agencia Espíritu Aventurero organiza un tour para recorrer su pintoresco centro y, especialmente, para conocer el centro ecoturístico Cascadas La Morena —con senderos rústicos y un par de caídas de agua— y la Presa Tenango de las Flores.

Foto: Cascadas La Morena

Disponible el domingo 26 desde las 6:00 a.m.

Tiene un precio de $973 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde CDMX, senderismo, visita a los lugares mencionados y seguro de viajero. Hay que pagar $150 más para entrar a los sitios.

Sitio web: espirituaventurero.com.mx

Balneario Bosque de las Ánimas en Hidalgo

En el semidesértico Valle del Mezquital de Hidalgo hay varios balnearios con aguas termales, como Bosque de las Ánimas, un atractivo del pueblo mágico de Tecozautla a 3 horas de CDMX, ideal para refrescarte el fin de semana.

Este parque acuático tiene albercas infantiles, familiares y para adultos con aguas de hasta 45 °C. También hay toboganes extremos, áreas verdes, cabañas, glamping y jacuzzis.

Foto: Balneario Bosque de las Ánimas

Abre sábado y domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $120 pesos por persona y $60 para adultos mayores.

Sitio web: acuaticolasanimas.com.mx

Glamping Fuerza Ancestral en el Estado de México

¿Qué te parecería despertar en medio de un bosque y cerca de un volcán? En Tlalmanalco, a poco más de 1 hora de CDMX, justo en las faldas del Iztaccíhuatl, lánzate al glamping Fuerza Ancestral.

Son más de 10 domos geodésicos con amplios ventanales, baño privado y terraza con jacuzzi.

El glamping cuenta con restaurante y sesiones en temazcal.

Foto: Fuerza Ancestral Glamping

La tarifa por noche va desde los $3,899 pesos para 2 personas.

Sitio web: fuerza-ancestral.mx

Paseo en diligencias por Querétaro

La ciudad de Querétaro, a unas 3 horas de CDMX, y su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, siempre es un buen plan para el fin de semana.

Para conocerlo, te proponemos un tour fuera de lo común de la touroperadora Somos Tours Querétaro.

Foto: Sectur Querétaro

A bordo de diligencias —vehículos Ford T de principios del siglo XX—, recorre la ruta ‘Adiós, mamá Carlota’, que pasa por el Templo de Santa Rosa de Viterbo, el Cerro de las Campanas y el Teatro de la República: lugares donde se narra la historia y los últimos días del Segundo Imperio Mexicano.

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Disponible sábado y domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. con salidas cada hora.

Tiene un costo de $270 pesos por adulto y $200 para adultos mayores y niños de 4 a 12 años.

Sitio web: toursporqueretaro.com

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